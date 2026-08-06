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颱風白海豚逼近華東 舟山客運航線6日起停航

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸中央氣象台指出，今年第十三號颱風白海豚」五日十一時位於距離琉球群島那霸市偏東方向約一○二○公里的西北太平洋上，中心附近最大風力有十五級，預計將以每小時廿至廿五公里的速度向偏西方向移動，強度變化不大， 七日白天穿過琉球群島後移入東海，移速減慢，並向華東沿海靠近。

預估六日前，白海豚對中國海域無影響。之後移入東海，九日前後將給華東等地帶來強風雨。

大陸氣象局氣象分析師胡嘯表示，目前白海豚已有登陸中國的可能。相對比較確定的是，白海豚會在七日至八日進入東海，進入到東海後變數相對較大，最明顯的變化就是副熱帶高壓將會逐漸有所減弱。

胡嘯說，從東北地區南下一個冷渦系統將副熱帶高壓一分為二，這會給白海豚打開一個向北移動的相應通道。所以白海豚未來進入東海後的走向，大致可能有兩條：路徑一是副熱帶高壓減弱相對較慢，白海豚有可能會在十日前後在浙閩沿海登陸，並逐漸深入到內陸，給華東帶來明顯影響。

另種可能是北側副熱帶高壓減弱相對較快，白海豚進入東海後逐漸向西北方向移動，可能於十日至十一日在長江口區以北到山東半島登陸。登陸時間愈晚，白海豚在海上時間愈長，強度可能會相對愈弱。

浙江潮新聞報導，隨著白海豚持續逼近，六日下午起，舟山沈家灣至花鳥、枸杞、黃龍、嵊山航線；燕窩山至枸杞、花鳥航線；沈家門至嵊山航線；泗礁至花鳥等嵊泗水上客運航線將停航。

白海豚 客運 颱風

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