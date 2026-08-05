不到10公斤…港5歲男童皮包骨全身傷慘遭虐死 狠母判22年

香港一名5歲男童長期受母親虐待，死時身體有129處傷痕，體重只有9.7公斤。法官今天判處其母入獄22年，並表示案件令人心碎。

綜合本地媒體的報導，男童於2022年底在住所失去知覺，送院後證實死亡。事後驗屍報告指出，死者嚴重營養不良，長期處於飢餓，體重只有9.7公斤，且全身有129處傷痕。男童的母親無固定職業，從事兼職。

死者的8歲姊姊向警方表示，男童生前遭母親長期囚禁在睡房內，每天三餐和小便都在睡房內，同時被禁止與姊姊玩耍。

男童的母親其後被警方逮捕，承認誤殺及殘酷對待兒童兩項罪名。高等法院法官今天判處她入獄22年；法官李素蘭形容案件令人心碎，指男童遭被告剝奪飲食、玩樂時間及社交互動，死時滿身傷痕及「皮包骨」。

法官指出，被告蓄意使男童飢餓致死，行為殘忍，違反作為母親對子女應有的誠信。