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商戶墜亡網傳因千萬違約金？ 西安官方調查：商場索賠過高

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
西安賽格國際購物中心7月發生商戶負責人墜亡事件，官方調查認定商場要求支付的1,154.6萬元人民幣違約金過高，目前雙方已達成和解。圖／取自賽格國際購物中心官網
西安賽格國際購物中心7月發生商戶負責人墜亡事件，官方調查認定商場要求支付的1,154.6萬元人民幣違約金過高，目前雙方已達成和解。圖／取自賽格國際購物中心官網

大陸陝西西安的賽格國際購物中心，7月發生商戶負責人墜樓身亡事件，大陸網上一度流傳死者生前曾指控遭商場索取上千萬元違約金。西安市雁塔區今（5）日公布調查結果，初步認定商場單方面設定違約金核算標準，要求商戶支付的1,154.6萬元（人民幣，單位下同，約新台幣5,514萬元）違約金過高，目前雙方就爭議達成和解。

據「今日雁塔」微信公眾號5日消息，事件發生後，雁塔區成立由市場監管、商務、公安、司法及審計等部門組成的聯合調查工作專班，並聘請第三方專業審計機構，針對墜亡事件及相關商業糾紛展開調查。

通報指出，死者嚴姓男子為陝西利和商貿有限公司法定代表人。7月1日上午，嚴男進入賽格商場後搭乘觀光電梯前往7樓，期間未與他人交談或接觸，隨後翻越欄桿墜落至地下2樓。警方經現場勘查、走訪及調閱監視器畫面後，認定嚴男死於高處墜落，未發現其他異常，排除刑事案件。

此前，網路流傳嚴男疑因與商場發生高額違約金糾紛而墜樓。雁塔區7月2日曾通報證實，死者為商場商戶負責人，並就雙方商業糾紛成立聯合調查組。

針對網路所稱的「高額罰款」，調查專班表示，實際上是雙方合約約定的違約金。賽格商場2020年舉辦周年慶活動時，認定利和公司旗下店鋪存在違規套取店慶券情形，利和公司也於2021年6月以書面確認違約。

依雙方合約，商戶若違規套取電子券等優惠，須按違規套取總額的10倍支付違約金。賽格商場據此要求利和公司支付1,154.6萬元，相關款項已於2021年12月從貨款中扣除完畢。

不過，調查發現，賽格商場在未與利和公司確認核算基準的情況下，單方面設定計算標準，並認定利和公司違約套券金額達606.72萬元（約新台幣2,897萬元）。

第三方審計機構核查38,279筆銷售資料後認為，若依商場所訂標準計算，最大可能違規核銷店慶券金額應為289.92萬元。調查專班因此初步認定，商場事前未在合約中明確規定核算方式，事後又單方面認定違約金計算基礎，要求支付的1,154.6萬元違約金過高。

至於網路所稱的「強制撤櫃」，通報指出，利和公司今年在賽格商場經營的4家店鋪，租期分別於6月底及7月底屆滿，目前均已撤店。調查專班認為，商場雖可依約決定不再續約，但在未充分溝通下終止合作，未充分考量長期合作商戶的實際情況。

目前賽格商場與利和公司已就違約金爭議達成和解。調查專班要求商場加強經營行為的全流程合規管理，並表示將持續深入調查，對查實的違法違規行為依法處理。

通報另指出，嚴男生前確診憂鬱症，曾5次前往西安市精神衛生中心就診，也曾出現輕生行為。雁塔區表示，事發後已與家屬聯繫並提供相關協助，同時呼籲外界尊重死者及家屬，不信謠、不傳謠。

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