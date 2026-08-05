周五上半天班！河南要求各企業機關高層帶頭休假 全員應休盡休、休滿休足

河南近日發布通知指出，為「激活假期消費潛力」，要求河南省機關、團體、企業、事業單位等用人單位應嚴格執行帶薪休假規定，並由領導幹部帶頭休假，「推動全員應休盡休、休滿休足」。

通知還提出，鼓勵有條件的單位優化夏季作息，試行周五下午彈性離崗，構建「周五半天＋周末＋年假」短途度假模式；確因重大項目、應急保障、節假日值守等客觀工作需要無法安排休假的，應按職工日工資收入的300%支付未休年休假工資報酬。

這份通知一出，網上一片叫好聲，不少民眾在河南省人民政府辦公廳微信公眾號《河南發布》留言稱：「太好了！」、「民心所向」、「正能量，促消費」。但更多網友留言稱「希望能落實」、「關鍵看落實」。

《河南發布》5日發布消息稱，近日，河南省委組織部、省人力資源社會保障廳、省商務廳、省文化和旅遊廳、省政府國資委、省總工會聯合發布《關於進一步推動落實職工帶薪錯峰休假的通知》，旨在加強全省職工休息休假權益保護，激活假期消費潛力，助力河南文旅強省、消費大省建設。

通知提到，用人單位應嚴格執行帶薪年休假規定，凡連續工作滿12個月的職工，不分編制、合同、勞務派遣或臨時用工，均平等享受帶薪年休假。

休假天數標準為：累計工作滿1年不滿10年的，年休假5天；滿10年不滿20年的，10天；滿20年及以上的，15天。法定節假日、休息日、婚產假、育兒假、陪護假等不計入年休假天數。機關事業單位應簡化休假審批流程，推行個人申請、單位備案機制；企業應結合生產經營優化審批流程，杜絕層層加碼、變相限制。

通知還提出，要引導職工將帶薪年假與周末、法定小長假、寒暑假、中小學春秋假等銜接，形成3至7天彈性長假，有效分散集中出行客流。

同時要落實《河南省人口與計劃生育條例》相關假期規定，統籌銜接年休假與產假、育兒假、父母陪護假等假期，鼓勵夫妻共同休育兒假，優先保障孕期、哺乳期、照料失能或重病老人及未成年子女職工的休假權益。

通知並指出，要宣傳「高效工作、快樂生活」理念，摒棄「不休年假才是奉獻」的錯誤職場文化。

不過微博上也有網友表示：「這麼多年，沒有休息的年假，也沒有三倍工資補助啊！」、「上班十年還沒休過」、「鄭州很多公司都還是單休呢」、「有些單位平時的周末都不讓休息，周末無休、全月無休，何談休年休假？」、「看看得了，我們單位能實行我輸」、「有條件的單位...說了等於沒說」。