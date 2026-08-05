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颱風白海豚逐漸逼近大陸華東 舟山客運航線6日陸續停航

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸中央氣象台預計，白海豚將於7日至8日移入東海，9日前後為大陸華東等地帶來強風雨。圖／取自大陸中央氣象台網站
大陸中央氣象台預計，白海豚將於7日至8日移入東海，9日前後為大陸華東等地帶來強風雨。圖／取自大陸中央氣象台網站

大陸中央氣象台指出，今年第13號颱風「白海豚」5日11時位於距離琉球群島那霸市偏東方向約1,020公里的西北太平洋上，中心附近最大風力有15級，預計將以每小時20至25公里的速度向偏西方向移動，強度變化不大， 7日白天穿過琉球群島後移入東海，移速減慢，並向華東沿海靠近。

預估6日前，白海豚對中國海域無影響。之後移入東海，9日前後將給中國華東等地帶來強風雨。

中國氣象局氣象分析師胡嘯表示，白海豚是一個遠海生成的颱風，通常這種颱風制約其發展和移動的因素很多，但白海豚卻在強大副熱帶高壓影響下，一路向西偏北方向移動。

胡嘯指出，目前白海豚已有登陸中國的可能。從目前來看，相對比較確定的是，白海豚會在7日至8日進入東海，進入到東海後變數相對較大，最明顯的變化就是副熱帶高壓將會逐漸有所減弱。

胡嘯說，從東北地區南下一個冷渦系統將副熱帶高壓一分為二，這會給白海豚打開一個向北移動的相應通道。所以白海豚未來進入東海後的走向，大致可能有兩條：

路徑一是副熱帶高壓減弱相對較慢，白海豚有可能會在10日前後在浙閩沿海登陸，並逐漸深入到內陸，給華東帶來明顯影響。

另一種可能是北側的副熱帶高壓減弱相對較快，白海豚進入東海後逐漸向西北方向移動，有可能於10日至11日在長江口區以北到山東半島登陸。登陸時間相對較晚，白海豚在海上持續時間愈長，其強度可能會相對愈弱。

胡嘯提醒，華東地區本周末開始就要注意風雨影響。但如果白海豚逐漸北上，下周初，山東、遼寧可能也會面臨強降雨天氣。

浙江《潮新聞》報導，隨著白海豚持續逼近，6日下午起，舟山沈家灣至花鳥、枸杞、黃龍、嵊山航線；燕窩山至枸杞、花鳥航線；沈家門至嵊山航線；泗礁至花鳥等嵊泗水上客運航線將停航。

白海豚 客運 航線

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