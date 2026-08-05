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泰航拒載22名大陸乘客 泰國機場為保全「拉眼角」手勢道歉

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
畫面顯示，機場保全人員在與大陸乘客交涉期間，做出拉扯眼角的手勢，被質疑帶有歧視亞裔意味。圖／取自界面新聞
畫面顯示，機場保全人員在與大陸乘客交涉期間，做出拉扯眼角的手勢，被質疑帶有歧視亞裔意味。圖／取自界面新聞

泰國曼谷素萬那普國際機場4日晚間發布聲明，就機場保全人員執勤時做出疑似歧視亞洲人的「拉眼角」手勢公開道歉，並表示已對相關人員採取紀律處分。事件起因為1批中國大陸粉絲尾隨同機藝人進入貴賓室及登機區，泰國航空其後以可能影響飛航安全為由，拒絕22人登機。

綜合陸媒報導，7月29日晚間11時左右，泰航TG674班機原定由曼谷飛往北京。部分大陸粉絲跟隨同機大陸藝人，在沒有使用權限的情況下進入機場貴賓室，經工作人員勸離後，仍繼續尾隨藝人前往登機區。

素萬那普機場表示，部分人員在查驗登機證件時不配合，並試圖跟隨藝人進入登機廊橋。為防止尚未完成登機程序的人員進入機艙，航空公司一度關閉艙門，機場保全人員則將相關人員帶回候機大廳。

航空公司評估認為，這批粉絲未遵守安全規定，且可能在登機後持續造成騷動，因此決定拒絕22人搭乘該航班。其中12人同意卸載托運行李，另有10人拒絕配合，並對遭拒登機表達不滿，雙方其後發生衝突。

事件影片在網路流傳後引發爭議。畫面顯示，1名機場保全人員在與大陸乘客交涉期間，做出拉扯眼角的手勢，被質疑帶有歧視亞裔意味，相關話題「泰航拒絕20多名中國乘客登機」5日一度登上微博熱搜第一。

素萬那普機場在聲明中表示，保全人員原本是為維持機場秩序與飛航安全，但部分人員執勤時的言行不當，不符合服務標準，機場對此表示歉意，並已對涉事人員採取紀律措施。

據航班資訊平台顯示，TG674班機原訂7月29日晚間11時50分起飛，實際於30日凌晨1時6分起飛，延誤超過1小時，並於清晨6時31分抵達北京首都機場。

泰國國際航空波音777-300ER客機。圖／取自維基百科
泰國國際航空波音777-300ER客機。圖／取自維基百科

泰國 機場 大陸

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