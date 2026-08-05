白海豚颱風逼近東海 上海啟動4級防颱響應

中度颱風「白海豚」持續向西移動，逐步逼近大陸東部沿海。上海海事局今（5）日上午8時啟動4級防颱應急響應。大陸國家海洋預報台也發布海浪黃色警報，預估6日至7日東海東部最高恐出現10公尺狂濤。中國氣象局預測，白海豚自9日起可能為浙江、上海等地帶來明顯降雨。

據「上海海事發布」微信公眾號消息，白海豚5日清晨5時中心位於琉球群島那霸市偏東約1,130公里的西北太平洋上，中心附近最大風力達15級、每秒50公尺，中心最低氣壓為940百帕。

白海豚目前以每小時20-25公里速度向西移動，強度變化不大，預估7日前對大陸近海海域尚無影響。不過，上海海事局根據颱風態勢及走向，已提前啟動4級防颱應急響應。

另據澎湃新聞，大陸國家海洋預報台5日發布海浪黃色警報。受白海豚影響，預估5日下午至6日上午，東海東部將出現5-8公尺巨浪至狂浪。

48小時預報顯示，6日上午至7日上午，東海東部浪高可能增至6-10公尺，形成狂浪至狂濤區。東海西部也可能出現4-6公尺巨浪至狂浪，近海海浪預警級別將由黃色升為橙色。浙江近岸海域同期則可能出現2-3.4公尺中浪至大浪。

彭博引述美國聯合颱風警報中心資料指，白海豚目前位於日本沖繩以東約1,160公里處，最大持續風速達每小時195公里。彭博稱，白海豚8日後的路徑仍存在不確定性。部分氣象模型預測，颱風接近中國大陸時可能大致繼續向西移動；另一些模型則顯示，白海豚可能轉向西北，更直接接近上海。

中國氣象局預測，強降雨9日起可能覆蓋浙江大部分地區，包括杭州，福建、上海及內陸的江西、安徽也可能出現明顯降雨。浙江省氣象台則預估，受白海豚外圍環流影響，7日至9日浙江沿海風力將增強，8至9日部分地區可能出現暴雨。