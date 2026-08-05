大灣區核電 華龍一號全面商轉

中國廣核集團（簡稱中廣核）廣東太平嶺核電項目二號機組三日上午正式投產發電，標誌著粵港澳大灣區首個「華龍一號」自主三代核電項目一期工程全面建成投運。

中新社報導，太平嶺核電項目位於廣東省惠州市惠東縣，一期工程於二○一九年四月八日獲國家核准，項目二號機組於二○二○年十月十五日開工建設，建設團隊充分吸收「華龍一號」前期項目建設經驗，先後完成核島主體結構施工。

在二號機組建設過程中，項目團隊持續推進建造技術與數智化深度融合。施工方面，完成三十餘項重大設計改進，首次在「華龍一號」機組上創新應用鋼襯裡底板、截錐體模塊整體吊裝技術，鋼襯裡模塊化施工將大量高空作業轉移至地面完成，大幅減少現場交叉作業和高空作業風險。

數智化方面，項目先後落地四十餘項速贏場景、六十餘項數智化應用和四十餘個惠州公司「數字員工」，完成智慧工地三點○、數字指揮中心、外骨骼機器人等智能裝備部署應用。

中廣核惠州核電有限公司董事長章國強表示，隨著二號機組正式具備商業運行條件，按照二○二五年中國內地核電平均利用小時數測算，兩台機組預計年發電量超過一百八十億千瓦時，可滿足近二百萬人口一年生產生活用電需求，每年等效減排二氧化碳約一六六三萬噸，進一步提升粵港澳大灣區清潔能源供應保障。