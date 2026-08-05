聽新聞
0:00 / 0:00

大灣區核電 華龍一號全面商轉

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國廣核集團（簡稱中廣核）廣東太平嶺核電項目二號機組三日上午正式投產發電，標誌著粵港澳大灣區首個「華龍一號」自主三代核電項目一期工程全面建成投運。

中新社報導，太平嶺核電項目位於廣東省惠州市惠東縣，一期工程於二○一九年四月八日獲國家核准，項目二號機組於二○二○年十月十五日開工建設，建設團隊充分吸收「華龍一號」前期項目建設經驗，先後完成核島主體結構施工。

在二號機組建設過程中，項目團隊持續推進建造技術與數智化深度融合。施工方面，完成三十餘項重大設計改進，首次在「華龍一號」機組上創新應用鋼襯裡底板、截錐體模塊整體吊裝技術，鋼襯裡模塊化施工將大量高空作業轉移至地面完成，大幅減少現場交叉作業和高空作業風險。

數智化方面，項目先後落地四十餘項速贏場景、六十餘項數智化應用和四十餘個惠州公司「數字員工」，完成智慧工地三點○、數字指揮中心、外骨骼機器人等智能裝備部署應用。 　　

中廣核惠州核電有限公司董事長章國強表示，隨著二號機組正式具備商業運行條件，按照二○二五年中國內地核電平均利用小時數測算，兩台機組預計年發電量超過一百八十億千瓦時，可滿足近二百萬人口一年生產生活用電需求，每年等效減排二氧化碳約一六六三萬噸，進一步提升粵港澳大灣區清潔能源供應保障。

核電 中廣 廣東

延伸閱讀

全球核能發電創新高 富比世：增長全靠中國

日台廠市場受擠壓？陸建成單廠規模最大PVA生產基地 加速國產替代

發展快速 廣州市打造「機器人之城」

未來產業投資過熱 陸官媒示警：勿一哄而上亂燒錢

相關新聞

十五五超大型基建 陸將建2.7萬公里「黃金大外環」

被稱為「基建狂魔」的中國大陸又有大型基礎建設規畫，預計在「十五五」期間（二○二六年至二○三○年）沿大陸邊界和海岸線，興建一條總里程超過二點七萬公里的國道公路：「黃金大外環」。黃金大外環建成後，將可實現開車環繞中國大陸。該環線也被定位為大陸「國防安全線、興邊富民線和對外開放線」，是文旅產業和交通廊道的綜合體。

陸半導體「獨創聲明」制 加大專利保護

中美科技戰日益升級，大陸也逐步強化科技保護。大陸近日公布新版積體電路布圖設計保護條例，是條例施行廿五年來首次全面修訂，重點包括將電路布局的保護範圍從「半導體」擴充至「半導體＋光子＋量子」，且引入「獨創性聲明」制度，明確權利範圍界定標準，並加大侵權賠償力度。

陸海洋生產總值 同比增加5.1%

中國自然資源部三日發佈上半年海洋經濟運行情況顯示，初步核算，上半年中國海洋生產總值達五點五萬億元（人民幣，下同），同比增長百分之五點一。

大灣區核電 華龍一號全面商轉

中國廣核集團（簡稱中廣核）廣東太平嶺核電項目二號機組三日上午正式投產發電，標誌著粵港澳大灣區首個「華龍一號」自主三代核電項目一期工程全面建成投運。

AI突圍！北京大模型雙星 全球暴紅

北京人工智慧企業月之暗面近日發佈了目前全球參數最大的開源模型Kimi K3，參數規模達二點八萬億；同樣誕生在北京的智譜GLM5.2也登上全球多份權威評測榜單的榜首，吸引了海外大量開發者使用，北京大模型領域的「雙子星」，正通過不斷反覆運算挑戰技術極限、具備處理更複雜任務的能力，讓ＡＩ世界裡的生產力加速「變現」。

大陸商業革命 改變全球電商

消費者研究與零售監測公司尼爾森ＩＱ三日發佈的《商業革命：東西方交匯》報告顯示，源於中國的創新商業模式，包括直播電商、社交電商和即時零售，正在深刻影響全球消費者發現商品、購買商品以及與品牌互動的方式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。