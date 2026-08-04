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暴富後本性流露？渣夫出軌還帶小三做人 罹癌妻見這幕崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
外遇示意照。圖／ingimage
外遇示意照。圖／ingimage

「不論富貴貧窮」，這句常見的結婚誓詞，原是希冀夫妻能在下半生共患難、互相扶持。中國大陸江蘇一名朱姓女子，日前控訴結婚20年的丈夫在創業暴富後性格大變，不僅大搞婚外情，甚至偽造結婚證書，帶小三做試管嬰兒並培育出冷凍胚胎。

綜合陸媒報導，朱女辭去工作在家帶小孩，全為了讓丈夫能專心衝刺事業。不料，2017年丈夫事業有成後，非但沒有慰勞婚後天天相夫教子的太太，反而屢次大玩婚外情。朱女表示，為了讓女兒在完整的家庭中成長，當下選擇隱忍，並試圖挽回丈夫。

除了遭逢婚變，朱女表示，2019年時自己確診肺癌，歷經多次手術後體力不如以往，只能在家休養。更令人崩潰的是，朱女提到2025年時，意外看到上海復旦大學附屬中山醫院發送的丈夫就診通知，這時才發現丈夫不僅偽造結婚證書，更帶著小三到醫院成功培育出冷凍胚胎。

朱女雖然馬上提出銷毀冷凍胚胎的要求，但卻遭醫院拒絕，院方更提到若男方未來與小三合法結婚，胚胎甚至有被移植的可能。

面對如此荒謬的情節，朱女立刻提告渣男丈夫、小三，不料丈夫竟反手提出離婚訴訟，甚至聲稱2人無共同財產且拒付女兒大學費用。

對於妻子控訴，丈夫唐男今（4）日表示願意配合銷毀胚胎，並強調同意妻子主張的財產分割方案且願意支付贍養費，無奈妻子帶走女兒且斷絕所有聯絡方式。針對丈夫聲明，朱女並不埋單，反控「他有給我一個做妻子的尊重嗎？」

外遇 小三 出軌 丈夫 渣男 妻子 離婚

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