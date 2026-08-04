中國COVID-19感染率升 民眾藥房買不到藥

中國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診率持續升高，檢測陽性率已經超過20%。陸媒報導，受限於舊規定，許多藥房不能賣新冠藥物，很多有相關症狀的民眾無法及時取得藥物治療。

中國疾控中心的監測顯示，7月20日至7月26日，新冠病毒檢測陽性率近期呈上升趨勢，總體上處於中流行水準。

經濟觀察報今天報導，首都醫科大學附屬北京佑安醫院呼吸與感染疾病科主任醫師李侗曾預計，在接下來1至2週裡，COVID-19感染人數可能仍會上升。

但報導指出，現在在中國絕大部分藥店，民眾無法買到新冠藥，能購買相關藥物的最主要管道仍然是醫院，其次是電商平台，但偏遠地區可能需要5天才能送到，超過投藥最有效的時機。到醫院看診再開藥，對年長者來說也費時費力。

報導說，零售藥店受幾年前發布的相關政策影響，仍不能合規出售新冠藥物。

報導說，2022年底疫情防控轉變，中國官方明確放開退燒、止咳、抗病毒、治感冒等非處方藥物的購買機制，但並沒有對零售藥房開放新冠口服藥的經銷權限。

有藥企零售部門負責人說，2023年COVID-19藥物獲批上市時屬於附條件審批，「監管部門出於對藥物的安全性等考慮，只允許藥物在醫療機構去銷售使用。相關企業後續補充了材料，提交了大量真實世界數據研究，藥物已轉為常規審批，但相關政策沒有更新，藥店端還是不能銷售。」

報導說，目前大部分地區仍在執行2022年—2023年的文件，少數省市出於患者可及性的考慮，允許相關藥物上架銷售，並沒有強制執行相關要求。

該媒體記者走訪北京多家藥店後發現，都沒有COVID-19藥物，有些店員表示可以提供兩款常用流感藥，但專家明確表示「新冠藥和流感藥不能互相替代」。

報導引述眾生藥業副總裁劉霜估測，COVID-19常態化流行後，每年大約有幾百萬名患者，但一半以上的患者可能都用了不對症的藥物。

中國疾控中心7月30日發布，新冠病毒感染自2023年初乙類乙管（即解除「動態清零」防疫措施）以來，已成為常見多發的呼吸道傳染病，中國每年均發生1至2次疫情波動。本次流行，疾病嚴重程度未發生變化，以輕型感染為主，老年人、患有慢性基礎性疾病者仍是重症發生的高風險人群，特異性治療藥物有效。