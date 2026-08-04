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陸氣候中心：白海豚颱風或於9日在浙江沿海登陸

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸中央氣象台指出，颱風「白海豚」將於6日至7日穿過琉球群島移入東海，之後其路徑和對中國的影響不確定性較大。圖／取自大陸中央氣象台網站
大陸中央氣象台指出，颱風「白海豚」將於6日至7日穿過琉球群島移入東海，之後其路徑和對中國的影響不確定性較大。圖／取自大陸中央氣象台網站

大陸國家氣候中心副主任賈小龍4日在記者會上表示，颱風白海豚9日前後可能在長江口到浙江沿海一帶登陸，屆時將為江南等地帶來強風暴雨。此外，也可能於10-11日近海轉向偏北，登陸或擦過長江口至山東半島沿海，影響範圍或將波及滬、蘇、皖、魯、遼等地。

綜合財聯社、中新社報導，大陸氣象局4日上午召開記者會，會上，大陸氣象局表示，今日8時，白海豚中心位於琉球群島那霸市偏東方向約1560公里的西北太平洋洋面上，預計8月6日前對大陸近海暫無影響。但後期路徑不確定性較大。

此前，大陸中央氣象台推出白海豚有兩路徑：一是在東海西行趨向長江口以南沿海，並於9日前後在長江口到福建北部沿海登陸（颱風級或強颱風級），登陸後繼續向偏西方向移動，深入內陸；這種情況的登陸影響時間最早、登陸強度最強，將給浙江、福建、江西等地帶來強風雨天氣；

二是在東海轉偏北方向移動，趨向長江口或以北沿海地區，並於10日至11日登陸或擦過長江口至山東半島沿海地區（強熱帶風暴級）。這種情況下，東海、黃海、華東沿海將先後有9—11級大風，上海、江蘇、安徽、山東、遼寧等地將有強降雨。

回顧大陸今年7月整體氣候狀況，賈小龍稱，7月大陸全國降水量略偏多，南方暴雨過程強、落區重疊，華北雨季偏早，北方暴雨極端性突出；颱風生成和登陸個數均偏多，風雨影響持續久、範圍廣；氣溫為歷史同期第二高，高溫持續時間長。

白海豚 浙江 颱風

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