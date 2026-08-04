減輕外送員壓力 蘇州試點等紅燈計入預計送達時間

曾經「困在系統」裡的中國外送員，在嚴苛的配送時間要求及收入壓力下，經常在馬路上賣命送餐。江蘇蘇州近來開始試點，將等紅燈時間計入預計送達時間，「等多久，配送就順延多久」。

中國官媒人民日報7月29日報導，這項試點透過交管路況、違法預警數據與各配送平台運營數據互通互換，自動剔除等紅燈等無效計時，順延配送截止時間。

報導說，以往雖然也有一些措施減輕外送員壓力，譬如設置寬容靈活送達時間、取消超時扣款等，但多著眼於平台和算法一方，主要是提升算法透明度，但無法為路況的不確定性提供保障。因此，許多外送員仍習慣性選擇冒險「搶紅燈」。

目前首批試點已覆蓋蘇州市姑蘇區、蘇州工業園區的1100個交通號誌燈路口，未來將逐步在蘇州全市推開。

2020年9月，「人物」雜誌刊發調查報導「外賣騎手，困在系統裡」，引發全社會關注。報導揭示了在演算法不斷「優化」之下，中國外送員的送餐時間越來越緊迫，有些平台甚至加上遲到一分鐘就要扣錢、顧客給差評就處罰的規定。

工人日報今天刊文指出，一段時間以來，冰冷的算法將等紅燈、道路擁堵等配送途中的客觀時間成本轉嫁給外送員，一些外送員闖紅燈、搶燈、逆行等危險行為不同程度存在，陷入「守規矩有超時風險、搶時效有安全風險」的兩難困境。這次的試點，將使配送過程更從容。

文章說，對新就業型態人員勞動權益保障的措施正在完善，包括：新就業形態人員職業傷害保障試點已全面鋪開，街上有越來越多外送員驛站提供休憩、飲水、充電等服務；勞動監察部門也針對不規範用工行為展開約談整改。