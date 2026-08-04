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上海同濟大學破教職鐵飯碗 遭批影響創新研究

中央社／ 香港4日電

據報導，中國上海同濟大學近日宣布，全校專業技術職位不再簽長期聘任協議，全面推行週期性聘期考核，此舉引發學界爭議，有學者認為，這會影響原創性的研究，屬短視。

明報報導，上月初，網傳同濟大學首先發布了關於考核的意見結果，不少在校任教的教授、副教授及普通講師，都被標註「到期不再續約」。

報導引述消息稱，傳統工科行業急劇收縮，院校經費緊張，同濟大學正面臨財政壓力。

到上月底，同濟大學人事處發布「關於開展2026年度全校專業技術職務評聘及考核續聘工作的通知」表示，為強化聘期目標責任制，學校對專業技術職務實行聘期考核管理，不再簽長期聘任協議；今年後原有體系、預聘職位人員每3年考核，長聘職位人員則每6年考核，每3年中期考核。

報導引述分析指出，同濟大學的改革重點是打破「有編制等於永久職位」的情況，把週期考核機制從年輕教師擴大到資深教授、長聘教授。

據報導，美國耶魯大學法學院教授張泰蘇批評同濟大學取消長聘制屬短視。他表示，有原創性的研究很少能在持續被考核狀態下出現，因為研究者往往需要冒大量學術風險，在「3年一小審，5年一大審」的行政壓力下，這種風險會變得不可承受。

報導引述他說，「如果背後沒有什麼不為人知的行政或財政苦衷，那就是非常愚蠢的自殘行為了。」

上海 鐵飯碗 大學

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