中國遊客成韓國賭場重要增長引擎 陸使館：深感震驚

今年以來，韓國媒體與券商持續指稱，中國遊客已重新成為韓國外國人專用賭場最重要的增長引擎之一，甚至是市場最關注的增長動力。中國駐韓國大使館對此表示：「深感震驚，堅決反對」，並強調中國公民在海外參與賭博也是違法行為。

韓國新韓證券（Shinhan Securities）指出，韓國三大外國人專用賭場運營商：Paradise（百樂達斯）、Lotte Tour Development、GKL未來獲利很大程度取決於中國旅客的增加，尤其若韓國進一步擴大對中國旅客免簽政策，將形成新的成長催化劑。

中國駐韓國大使館微信公眾號3日晚間發布消息稱，該館負責領僑事務的參贊唐亮在韓國《韓國時報》發表題為《己所不欲，勿施於人》的署名文章，針對韓國媒體宣揚中國遊客是韓國賭場核心增長動力進行批駁。

文章稱，「近來一些媒體宣揚，韓國賭場應把中國遊客回歸作為核心增長動力，把中國遊客當作博彩業主要客源。我們對此深感震驚，堅決反對。」

唐亮表示，孔子說：「己所不欲，勿施於人。」賭博嚴重危害社會法治、敗壞公序良俗，是國際社會普遍共識。韓國法律嚴格限制本國公民參與賭博，明令禁止本國國民進入絕大部分賭場，這充分表明韓國十分清楚賭博及其衍生違法犯罪產生的社會危害。中國法律更是對賭博實行「零容忍」，中國公民在海外參與賭博也是違法行為。

唐亮指出，韓國賭場專門面向外國人特別是中國人進行招攬營銷，一些媒體將此作為所謂「經濟增長動力」而公開宣揚，這種做法十分不妥。

唐亮強調，近年來，韓國賭場涉中國公民的負面案件時有發生，甚至有中國留學生因欠下巨額賭債而輕生，令人痛心。這些賭博造成的悲劇不僅嚴重侵害中國公民的合法權益與人身財產安全，也嚴重有損韓國旅遊市場秩序和韓國自身的國際形象。

文章並稱，以博彩收割他國遊客利益，不僅是有害的短視行為，更會腐蝕中韓兩國人民間的友好感情。希望韓方從中韓友好關係大局出發，嚴格規範賭場經營，杜絕針對中國遊客的招賭行為。

韓國總統李在明2025年6月4日宣誓就職後，韓國隨即於2025年9月29日起，試行中國團體遊客免簽政策。為吸引更多自由行陸客，韓國自2026年3月30日起，給予北京、上海、廣州、深圳、蘇州等14個重點城市居民，發放有效期最長達10年的多次往返簽證。