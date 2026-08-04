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颱風「白海豚」逐漸逼近 大陸研判主要2種可能路徑

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸中央氣象台指出，颱風「白海豚」將於6日至7日穿過琉球群島移入東海，之後其路徑和對中國的影響不確定性較大。圖／取自大陸中央氣象台網站
大陸中央氣象台指出，颱風「白海豚」將於6日至7日穿過琉球群島移入東海，之後其路徑和對中國的影響不確定性較大。圖／取自大陸中央氣象台網站

大陸中央氣象台指出，今年第13號颱風白海豚」4日5時位於琉球群島那霸市偏東方向約1,610公里，預計以每小時20至25公里的速度向偏西方向移動。6日至7日穿過琉球群島移入東海，之後其移動路徑和對中國的影響不確定性較大，目前研判主要有兩種可能影響中國的路徑。

一是在東海西行趨向長江口以南沿海，並於9日前後在長江口到福建北部沿海登陸（12～14級，33～45米/秒），登陸後繼續向偏西方向移動，深入內陸；這種情況的登陸影響時間最早、登陸強度最強，將給浙江、福建、江西等地帶來強風雨天氣。

二是在東海轉偏北方向移動，趨向長江口或以北沿海地區，並於10日至11日登陸或擦過長江口至山東半島沿海地區（10～11級，25～30米/秒）。這種情況下，東海、黃海、華東沿海將先後有9～11級大風，上海、江蘇、安徽、山東、遼寧等地將有強降雨。

大中央氣象台呼籲各地仍應提前做好颱風防禦準備。

白海豚 颱風 大陸

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