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陸牛蛙抗生素超標逾5倍還驗出禁藥 福建宣布成立調查組

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
圖為牛蛙養殖場。圖／取自澎湃新聞
圖為牛蛙養殖場。圖／取自澎湃新聞

牛蛙近年成為大陸餐飲市場熱門食材，如今卻爆出食品安全疑慮。《澎湃新聞》調查發現，多個電商平台販售的牛蛙樣本被驗出抗生素殘留超標，最高超標逾5倍，另有樣本檢出禁用獸藥「呋喃唑酮」。福建省漳州市東山縣市場監管局3日表示，已成立調查組，封存涉事產品並抽樣送驗，同時在全縣展開專項排查。

據《澎湃新聞》3日報導，調查團隊聯合公益機構上海紫藤社區環保服務中心，從電商平台購買牛蛙產品送驗。結果顯示，多個樣本抗生素含量超出大陸國家標準，或含有禁用獸藥成分。

報導指，多多買菜銷售的一款牛蛙產品，恩諾沙星與環丙沙星合計檢出值為每公斤509微克，超過每公斤100微克的標準逾5倍，產品外包裝標示生產商為東山縣祺行天下供應鏈管理有限公司。

恩諾沙星是動物用廣效抗生素，進入動物體內後，部分會代謝成環丙沙星，食品檢測通常合併計算兩者的殘留量。呋喃唑酮則屬食品動物禁用抗菌藥。

報導稱，拼多多「猴哥牛蛙養殖場」販售的一款牛蛙，氟苯尼考及恩諾沙星均超標；另一家「美味蛙牛蛙生鮮」銷售的產品，則檢出每公斤3.42微克呋喃唑酮代謝物。依規定，呋喃唑酮不得在牛蛙養殖及食品動物中使用或檢出。

2025年3月的一次公益檢測中，51批牛蛙樣品有21批抗生素殘留超標，超標率逾4成；其中4批恩諾沙星超標樣品，有3批來自祺行天下。今年初，該公司另有一批產品再度被檢出不合格。

報導並稱，調查團隊今年6月前往福建、廣東及江蘇等地追查產銷鏈。祺行天下負責人受訪時聲稱，高密度養殖下使用抗生素「很難避免」，公司主要透過中介收購牛蛙，不掌握養殖戶休藥期，也不會將所有批次送交第三方檢測。

報導指，部分加工業者將牛蛙區分為出口、無抗及「常規」產品，其中「常規」產品即未經檢測或較容易出現抗生素超標的牛蛙，貨源占比甚至達一半。業者還被指另外準備「無抗」樣本，用於應付監管檢查或送驗，其餘產品則流向批發市場、外賣店及餐廳。

部分業者受訪時表示，即使牛蛙抗生素殘留不合格，仍可能因與養殖戶存在合作關係而照常收購；市場行情較好時，也可能放鬆檢測。另有業者聲稱，可以替普通產品製作「合格」質檢報告，但無法保證實際貨品沒有問題。

據新華社報導，東山縣市場監管局3日上午通報，已成立調查組前往祺行天下展開全面核查，並封存涉事產品、抽樣送檢。當局表示，將依調查結果依法處理，同時在全縣展開專項排查整治。

浙江大學附屬醫院第四醫院副主任藥師駱麗萍表示，恩諾沙星及氟苯尼考在限量標準內可安全使用，但長期或大量攝取超標食品，可能導致腸胃不適、肝損害及細菌抗藥性等風險。

她指出，呋喃唑酮的代謝物具有致癌、致畸及致突變風險，且與動物組織蛋白緊密結合，常規烹煮無法破壞，因此被大陸及歐美全面禁止用於食品動物。

中國農業大學副教授朱毅分析，牛蛙從養殖到長途運輸都處於高密度、高壓力環境，容易爆發疾病或大量死亡，部分業者為降低損耗，可能違規加大用藥劑量、跳過休藥期，甚至使用禁藥。

東山縣祺行天下供應鏈管理有限公司負責人劉姓男子展示的牛蛙產品。圖／取自澎湃新聞
東山縣祺行天下供應鏈管理有限公司負責人劉姓男子展示的牛蛙產品。圖／取自澎湃新聞

牛蛙 福建 超標

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