陸牛蛙抗生素超標逾5倍還驗出禁藥 福建宣布成立調查組

牛蛙近年成為大陸餐飲市場熱門食材，如今卻爆出食品安全疑慮。《澎湃新聞》調查發現，多個電商平台販售的牛蛙樣本被驗出抗生素殘留超標，最高超標逾5倍，另有樣本檢出禁用獸藥「呋喃唑酮」。福建省漳州市東山縣市場監管局3日表示，已成立調查組，封存涉事產品並抽樣送驗，同時在全縣展開專項排查。

據《澎湃新聞》3日報導，調查團隊聯合公益機構上海紫藤社區環保服務中心，從電商平台購買牛蛙產品送驗。結果顯示，多個樣本抗生素含量超出大陸國家標準，或含有禁用獸藥成分。

報導指，多多買菜銷售的一款牛蛙產品，恩諾沙星與環丙沙星合計檢出值為每公斤509微克，超過每公斤100微克的標準逾5倍，產品外包裝標示生產商為東山縣祺行天下供應鏈管理有限公司。

恩諾沙星是動物用廣效抗生素，進入動物體內後，部分會代謝成環丙沙星，食品檢測通常合併計算兩者的殘留量。呋喃唑酮則屬食品動物禁用抗菌藥。

報導稱，拼多多「猴哥牛蛙養殖場」販售的一款牛蛙，氟苯尼考及恩諾沙星均超標；另一家「美味蛙牛蛙生鮮」銷售的產品，則檢出每公斤3.42微克呋喃唑酮代謝物。依規定，呋喃唑酮不得在牛蛙養殖及食品動物中使用或檢出。

2025年3月的一次公益檢測中，51批牛蛙樣品有21批抗生素殘留超標，超標率逾4成；其中4批恩諾沙星超標樣品，有3批來自祺行天下。今年初，該公司另有一批產品再度被檢出不合格。

報導並稱，調查團隊今年6月前往福建、廣東及江蘇等地追查產銷鏈。祺行天下負責人受訪時聲稱，高密度養殖下使用抗生素「很難避免」，公司主要透過中介收購牛蛙，不掌握養殖戶休藥期，也不會將所有批次送交第三方檢測。

報導指，部分加工業者將牛蛙區分為出口、無抗及「常規」產品，其中「常規」產品即未經檢測或較容易出現抗生素超標的牛蛙，貨源占比甚至達一半。業者還被指另外準備「無抗」樣本，用於應付監管檢查或送驗，其餘產品則流向批發市場、外賣店及餐廳。

部分業者受訪時表示，即使牛蛙抗生素殘留不合格，仍可能因與養殖戶存在合作關係而照常收購；市場行情較好時，也可能放鬆檢測。另有業者聲稱，可以替普通產品製作「合格」質檢報告，但無法保證實際貨品沒有問題。

據新華社報導，東山縣市場監管局3日上午通報，已成立調查組前往祺行天下展開全面核查，並封存涉事產品、抽樣送檢。當局表示，將依調查結果依法處理，同時在全縣展開專項排查整治。

浙江大學附屬醫院第四醫院副主任藥師駱麗萍表示，恩諾沙星及氟苯尼考在限量標準內可安全使用，但長期或大量攝取超標食品，可能導致腸胃不適、肝損害及細菌抗藥性等風險。

她指出，呋喃唑酮的代謝物具有致癌、致畸及致突變風險，且與動物組織蛋白緊密結合，常規烹煮無法破壞，因此被大陸及歐美全面禁止用於食品動物。

中國農業大學副教授朱毅分析，牛蛙從養殖到長途運輸都處於高密度、高壓力環境，容易爆發疾病或大量死亡，部分業者為降低損耗，可能違規加大用藥劑量、跳過休藥期，甚至使用禁藥。