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大陸暑假航空客運量創新高 票價卻走低

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
數據顯示，7月民航旅客運輸量預計達7447.6萬人次，年增3.7%；大陸國內經濟艙平均票價則為人民幣834.7元，較去年同期下降0.7%，也比疫情前的2019年低7.1%。圖為上海虹橋國際機場。中新社
數據顯示，7月民航旅客運輸量預計達7447.6萬人次，年增3.7%；大陸國內經濟艙平均票價則為人民幣834.7元，較去年同期下降0.7%，也比疫情前的2019年低7.1%。圖為上海虹橋國際機場。中新社

大陸今年暑運航空旅客量創歷史新高，但機票價格卻低於往年同期。數據顯示，7月民航旅客運輸量預計達7447.6萬人次，年增3.7%；國內經濟艙平均票價則為人民幣834.7元（約新台幣3993元），較去年同期下降0.7%，更比疫情前的2019年低7.1%。有航空公司表示，今年暑運首周甚至整體虧損，並形容今年是疫情後機票最便宜的一個暑運。

據《第一財經》報導，航班管家數據顯示，今年暑運前半段（7月），大陸民航日均執飛客運航班超過1.71萬班次，年增1.3%。其中，大陸國內（含地區）航班增加1.3%，國際航班則減少1.5%。

報導指，運力增加的同時，旅客量也創下歷史新高。據估算，7月民航整體旅客運輸量約7447.6萬人次，僅計入大陸境內航空公司承運量，較去年同期增加3.7%；其中國內旅客量成長3.7%，國際旅客量增加3.5%。

上述數據比暑運首周明顯好轉。當時，有大陸航空公司透露，今年暑運第一周比往年尤其冷清，公司整體處於虧損狀態，只有1、2天小幅獲利，這在以往暑運是沒有過的。

直到7月中旬後，暑運客流與票價才逐漸回升，但運力及需求增長仍集中在部分地區。據航班管家統計，7月大陸41座年旅客量超過千萬人次的機場中，有20座機場航班量較去年同期增加，其中烏魯木齊天山機場增幅達18.8%，成都雙流機場增加15%，北京大興機場則成長9.3%。

從目的地來看，部分旅遊及避暑地區的航空運力增幅較明顯。新疆年增10.3%，北京增加7.2%，雲南增加6.6%；青海、寧夏及內蒙古則分別下降16.5%、10.6%及7.2%。

親子家庭成為支撐暑運客流的主力。去哪兒旅行數據顯示，暑期機票預訂量增幅前20名的航線中，近半數為南方城市飛往避暑地區的「追涼航線」。其中，長沙飛往新疆伊寧的航線預訂量增加逾5倍；蕪湖飛往貴陽、合肥飛往伊寧，以及鄭州飛往芒市等航線，也都成長約4倍。

儘管旅客量增加，7月機票價格仍低於往年同期。航班管家數據顯示，7月大陸國內經濟艙平均票價為人民幣834.7元，已包含燃油附加費，較去年同期下降0.7%，與2019年相比更下跌7.1%。

7月大陸前20大國內航線的經濟艙平均票價約人民幣844.9元，只有3條航線平均票價超過1000元，且皆與北京首都機場有關。20條主要航線中，僅4條票價較去年同期上漲，其餘16條均有不同程度下降；深圳至北京、成都至北京及廣州至北京等8條航線，降幅更超過一成。

航空業者分析，今年旅客對價格更為敏感，對暑運高票價的接受度也較低。當機票價格上漲時，客座率便會明顯變化，部分旅客轉而搭乘高鐵或選擇自駕。

進入8月後，多家航空公司期待暑運下半場的親子客流進一步增加，改善營運表現。不過，航空燃油成本仍是一大壓力。7月大陸國內航空煤油出廠價為每噸人民幣8030元（約新台幣3.8萬元），儘管已連續2個月下降，仍明顯高於去年同期及今年初。

2025年大陸航空燃油價格大致落在每噸人民幣5200元至6100元（約新台幣2.4萬元至2.9萬元）之間，今年1月及2月也低於6000元。相較之下，7月價格比年初高出約3000元，較去年同期上漲約五成。

大陸國內航線燃油附加費將自8月5日起，依航程長短分別再調降人民幣10元及30元，但業界認為，降幅仍不足以抵銷燃油成本增加。航空公司能否控制成本、拓展客源並增加收入，將成為暑運下半場業績能否改善的關鍵。

暑假 大陸 票價

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