單程僅需6至8分鐘！中俄首條跨境索道主體完工

中俄首條跨境客運索道主體工程已完工，整體工程預計今年內全部完成，屆時將大幅提升中俄之間的人員往來效率。索道連接大陸黑龍江省黑河市與俄羅斯布拉戈維申斯克（海蘭泡）市，全長約970公尺，單程運行僅需6至8分鐘。

新華社報導，中國（黑龍江）自由貿易試驗區黑河片區管委會副主任張其軍2日在「2026企業家太陽島年會」黑河向北開放專場推介會上，公布黑河至布拉戈維申斯克跨黑龍江跨境客運索道主體工程完工的消息。

報導指，作為中俄兩國跨境合作的標誌性工程之一，這項工程中方建設地點位於黑河市大黑河島，由黑河市金龍港建設發展有限責任公司負責建設；俄方建設地點則位於布拉戈維申斯克市中心臨江區域。工程於2019年7月開工。

中方建設單位黑河市金龍港建設發展有限責任公司董事長曹新紅表示，索道水平長度約970公尺，運行系統採用目前世界上較先進的設備，設有2個轎廂，每個轎廂最多可搭載110人，最快運行速度為每秒12公尺，單程運送時間約6至8分鐘，年設計單向運輸能力為260萬人次。

目前索道塔架及支架已安裝完成，鋼絲繩橫跨中俄界江黑龍江，將黑河市與布拉戈維申斯克市連接起來。

張其軍表示，黑河市與布拉戈維申斯克市隔江相望，最近處僅約750公尺，雙方經貿往來及文化交流密切。索道建成後，黑河將形成由「大橋、輪渡、索道」組成的立體跨境交通格局，並帶動兩國邊境地區旅遊、物流及商貿等產業協同發展。