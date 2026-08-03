快訊

超現實又來了！西方男性凝視與女性主體藝術一次看

川普8度喊結束伊朗戰爭！遭酸該拿和平獎 美伊協議仍看伊朗下一步

致癌油案遭質疑知情不報 經濟部：台糖是受害者也是「好寶寶」

聽新聞
0:00 / 0:00

單程僅需6至8分鐘！中俄首條跨境索道主體完工

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
圖為7月22日拍攝的中俄首條跨境客運索道聯檢大廳外觀。新華社
圖為7月22日拍攝的中俄首條跨境客運索道聯檢大廳外觀。新華社

中俄首條跨境客運索道主體工程已完工，整體工程預計今年內全部完成，屆時將大幅提升中俄之間的人員往來效率。索道連接大陸黑龍江省黑河市與俄羅斯布拉戈維申斯克（海蘭泡）市，全長約970公尺，單程運行僅需6至8分鐘。

新華社報導，中國（黑龍江）自由貿易試驗區黑河片區管委會副主任張其軍2日在「2026企業家太陽島年會」黑河向北開放專場推介會上，公布黑河至布拉戈維申斯克跨黑龍江跨境客運索道主體工程完工的消息。

報導指，作為中俄兩國跨境合作的標誌性工程之一，這項工程中方建設地點位於黑河市大黑河島，由黑河市金龍港建設發展有限責任公司負責建設；俄方建設地點則位於布拉戈維申斯克市中心臨江區域。工程於2019年7月開工。

中方建設單位黑河市金龍港建設發展有限責任公司董事長曹新紅表示，索道水平長度約970公尺，運行系統採用目前世界上較先進的設備，設有2個轎廂，每個轎廂最多可搭載110人，最快運行速度為每秒12公尺，單程運送時間約6至8分鐘，年設計單向運輸能力為260萬人次。

目前索道塔架及支架已安裝完成，鋼絲繩橫跨中俄界江黑龍江，將黑河市與布拉戈維申斯克市連接起來。

張其軍表示，黑河市與布拉戈維申斯克市隔江相望，最近處僅約750公尺，雙方經貿往來及文化交流密切。索道建成後，黑河將形成由「大橋、輪渡、索道」組成的立體跨境交通格局，並帶動兩國邊境地區旅遊、物流及商貿等產業協同發展。

中俄首條跨境客運索道主體工程已完工。圖為7月22日拍攝的中俄首條跨境索道。新華社
中俄首條跨境客運索道主體工程已完工。圖為7月22日拍攝的中俄首條跨境索道。新華社

中俄 黑龍江 客運

延伸閱讀

新北市第二行政中心9月完工！捷運宅怎麼選？專家點關鍵

中印邊境貿易中斷近6年後重啟 首批印度商人進入西藏

台南捷運藍線將動工 平實營區房價站穩6字頭

巴基斯坦布洛德峰雪崩 大陸登山者王鐘遺體尋獲

相關新聞

巴基斯坦布洛德峰雪崩 大陸登山者王鐘遺體尋獲

大陸登山者王鐘在巴基斯坦布洛德峰（Broad Peak）雪崩中罹難。巴基斯坦阿爾卑斯俱樂部8月2日通報，救援隊再回收4具遺體，其中包括王鐘。王鐘生前已完成全球14座海拔8,000公尺以上高峰中的12座，布洛德峰原是他挑戰的第13座。

中颱白海豚逐漸逼近 大陸江浙多地提前展開防颱準備

今年第13號颱風「白海豚」正逐漸朝中國東南沿海靠近，儘管白海豚未來路徑還存在不確定性，浙江溫州、台州、舟山、寧波，以及江蘇南京、蘇州等地已戒慎恐懼提前展開各項防颱準備工作。

單程僅需6至8分鐘！中俄首條跨境索道主體完工

中俄首條跨境客運索道主體工程已完工，整體工程預計今年內全部完成，屆時將大幅提升中俄之間的人員往來效率。索道連接大陸黑龍江省黑河市與俄羅斯布拉戈維申斯克（海蘭泡）市，全長約970公尺，單程運行僅需6至8分鐘。

37歲女做支氣管鏡檢查身亡 丈夫質疑麻醉師「幾乎全程玩手機」

劉先生妻子今年37歲，因支氣管結核到醫院做氣管鏡檢查後身亡。劉先生查看監視器後發現，醫生疑有違規操作...

宏福苑大火8個月後：災民陷入「買賣業權」的心理戰

8個月前，香港宏福苑大火燒了近2天，奪去168條人命。由去年11月的沖天大火到現在，災民經歷失去家人、家屋、情緒失控式暴哭的陰霾，到現在進入漫長的法律戰、程序戰、跟政府買賣業權的心理戰之中。

10年增1億老人 陸養老壓力大

中國大陸最新公報顯示，作為全球老年人口規模最大的國家，過去十年，大陸新增一億老年人口。至二○二五年底，大陸六十周歲及以上老年人口超過三點二億人，相較二○一五年的二點二億人增多一億人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。