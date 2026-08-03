宏福苑大火8個月後：災民陷入「買賣業權」的心理戰

8個月前，香港宏福苑大火燒了近2天，奪去168條人命。由去年11月的沖天大火到現在，災民經歷失去家人、家屋、情緒失控式暴哭的陰霾，到現在進入漫長的法律戰、程序戰、跟政府買賣業權的心理戰之中。

「我們是人來的嘛，你在這裡住了幾十年，有家歸不得的感覺是很難受。」Brian 說。

36歲的Brian由出生起就和媽媽、哥哥住在宏福苑的宏泰閣中層，直到哥哥結婚後搬離單位，只剩他與媽媽同住。去年11月26日的大火起火後約半小時，Brian 收到哥哥來電，說家裡屋苑火燭（失火）了，正在上班的 Brian 立刻從元朗趕回大埔——那時他已跟媽媽失去聯絡。

大火燒了差不多兩天，Brian 一直在尋找媽媽的下落，財物只剩下手邊領到的應急物資。

「在火災之後第4天，才收到警方的通知，說在家中的客廳那裡找到一具不明的遺體，因為已經碳化了，所以都沒辦法肯定，要等驗完 DNA 才能確定她的身份。」Brian 說，直到近12月中旬才確認客廳的遺體就是他的媽媽，而這個他出生住到現在的家，也燒到只剩下焦碳和變形的鐵架。

Brian 的母親是法律上的業主，如今業權得靠遺囑執行人—— Brian 的哥哥——來處理。繁複的法律程序下，他們遇到的第一個關卡就是大維修的餘額退款。

重重阻礙的追討之路

2024年宏福苑展開價值3.3億港幣（約2.85億人民幣；13.6億新台幣）的天價維修工程，每戶因此需支付16到18萬港幣的高昂維修費。這場大維修埋下日後火災悲劇的種子。

2026年7月19日舉行的特別業主大會上，由政府委任的宏福苑法團管理人「合安管理有限公司」表示，目前已經退款共1.1億港幣給「合資格」業主。

在申領過程中，需要透過網路系統辦理退款支票。Brian 雖然可以用媽媽的資料登入，看到系統的內容，但因為他與哥哥都不是業主，發放支票的安排不能更改成哥哥的名字。即便 Brian 指出有媽媽的遺囑證明哥哥是遺囑執行人身份，仍需要官方安排的社工向「合安」追討。

但至截稿前，Brian 仍未領到合安的6萬多港幣大維修餘額退款。 DW 記者已向「合安」提交查詢，查問有關情況，尚未收到回覆。

飽受法律程序折騰的還有61歲的何女士，她住在宏盛閣中層，也是在第一棟起火的宏昌閣旁邊。

何女士由1991年、20多歲時購入單位自住，至今已35年。她的媽媽是業主，近年入住老人院後，何女士獨自居住在單位裡。原本享受著退休生活的她，大火前一晚剛從外地旅遊後回港，當日正在午睡的她可說是與死神擦肩而過。

「之前（大部分窗戶）是全部密封的，如果真的外面失火，我是完全看不到的，只可能聽到聲音，但你不會知道是甚麼事。我就是碰巧有窗……兩間房跟廳的冷氣機位置，那個發泡膠（保麗龍）是拆了。」

火災時8棟大廈正在進行外牆維護工程，幾乎所有窗口都以保麗龍密封，原因是怕施工時打碎窗口玻璃，但初步調查指出，高度易燃的保麗龍是致災關鍵原因之一。何女士說，事發時她洗了把臉就立刻跑到樓下了解情況，最後逃過一劫。

何女士目前暫住在同區的過渡性房屋，每天仍會經過宏福苑，看得到自己那棟大廈和單位。訪問當天，何女士帶記者到大火沖天當晚，國際傳媒在附近做直播報導的地點，站在那裡可以遠遠地看見何女士單位的窗口，如今窗內掛著「我愛宏福」等字句。

何女士說，5月28日第二輪上樓收拾單位時，她帶了字條「我愛宏福」上樓，並掛在廁所窗口位置，但另幅字條「原址重建」卻不准掛出。

她指，之前有上樓的居民打算把 「原址重建」的字條，掛在家裡破窗的網架上，「那差佬（指警察）都是喝止他『不准啦』，接著說准他貼在自己屋企內牆上，但到我（上樓）那天，事隔兩日，他就說（房內）牆上都不准貼。」

「我們都已經知道會有干預，但沒想過干預程度這麼嚴重……但是整間屋（房子）是我的，不知為甚麼他可以不准。」

居民批評業主大會：「十問九不答」

早在今年5月，就有247戶業主聯署要求召開特別業主大會，但直到7月19日「合安管理」才召開業主大會，此時距離法定要求召開的日期，已經遲了約1個月。

在這場業主大會，「合安」不只剔除了多項災民特別關注的議程，還安排大會在4個散落的不同場地舉行，再以視訊方式同步開會。

原本業主聯署提出的議程中，其中3項災民比較關心的包括：再次安排居民上樓收拾；要求政府在業主大會舉行後一週內公開樓宇勘查報告；以及宏福苑後續處理方案中，要提供居民「原址重建或重置」的選項。

何女士跟 Brian 表示，他們在開會前不足24小時才收到會議地點，不少災民質疑是否故意不讓業主集中起來討論是否出售業權，或是提出「原址重建」訴求。

大會當日，不是業主的 Brian 嘗試以媽媽的遺囑進入會場，但最終只有遺囑執行人身份的哥哥可以進入會場。

「除了（維修）退款安排那些普通議程，最重要的議程（原址重建方案）又被他們刪減了。最重要的議程是我們居民未來的住宿去向等等，（議程） 完全 Cut 掉、漠視我們的意願。真的是為了做場『大龍鳳』（做秀），叫做有做過給你看。」Brian 說。

而何女士在前一日的下午2點才知道，自己被安排去另一個在「天水圍」的會議場所，而不是距離她最近的大埔會場。她認為熟識的業主都去大埔，懷疑支持「原址重建」的業主們是否被刻意打散，堅持前往大埔會場。當場經過一番爭取後，她最後以候補身份留在大埔會場開會。

會議由早上11點開到下午5點，主要匯報內容包含：大維修餘款退款處理；回答業主提問指，最高賠償20億港元的「火險」在收購業權後不會賠給居民，要看9月出爐的聽證會報告進一步評估；決議2個月內舉行下次業主大會等。另外，會議上提出的核數報告（審計報告）也遭到居民否決，有報導指原因之一是現場發現核數報告中英文日期和內容出錯、核數師拒絕出席大會。

何女士會後在傳媒圍訪中，直言業主大會「十問九不答」，對於「原址重建」方案也不抱希望。

被逼賣業權的心理戰？

火災至今8個多月，期間發生：中方駐港國安公署指責有「以災亂港」份子、拘捕發起「四大訴求」聯署的中大學生關靖豐、成立「獨立委員會」審視大火成因、災民發現圍封的單位有工人涉嫌盜竊金器、港府委任「合安管理」取代原有法團的管理委員會、開放災民兩輪上樓限時取回物品。

及至今年7月，由特首李家超指派的「獨立委員會」已經完成六輪的聽證會，並召開了第一次的業主特別大會。下一階段是由法官陸啟康在9月發表調查報告，「審視火災成因和導致火災發生的情由，和各環節的監管人員責任承擔」等。

6月30日前，業主已被要求簽署初授業權的「意向書」，並要在8月31日前交回「接受收購建議信」，正式決定是否出售業權。外界質疑政府極限施壓，強逼災民在資訊不齊全、聽證會報告沒有出來前，就要決定出售業權。

早在公開圍訪中，不少居民就質疑現有做法是強逼出售單位，部份居民也已收到港府房屋局解說員的電話，向業主推銷6月30日前交回「意向書」就可以在「樓換樓」計劃中獲安排優先選樓，其餘業主則按次序編排，推銷業主該先佔好一個選樓位置。

換言之，愈遲交回，或者不簽的話，就有可能只選到很差的地段。更甚的極限施壓是，如果不簽名出售業權，而須透過政府強行收回的話，財政司副司長黃偉綸在6月就表示，「有專家提出補償金額會否比現時收購價低」。

黃偉綸又明言，不排除明年立法收回餘下業權。何女士則堅持不會出售業權，直至被法律強制收回：「我辛辛苦苦自己供完了樓（還完房貸），我怎能在完全沒有解釋時，強硬要收，還要說到：你不賣我，最後就立法去收樓……而且收樓價格怎可能買到我們宏福苑 400 多呎（40多平米）實用面積？現在你是強行地去搶，我叫做『搶』啦！我覺得完全是不合理的，我不覺得要甘心給你。」

早前港府政務副司長卓永興曾說，宏福苑居民上樓收拾要有「斷捨離」準備，受到批評。何女士說，她點算家中大概有三分之二物品被熱力燻融和變形，包括收藏的黑膠唱碟、玩具車、衣服等，木地板也熱燻到翹起。但最捨不得的是收藏多年的梅豔芳黑膠唱碟，要「斷捨離」就沒可能。

「 怎樣『斷捨離』？我不是很明白他說的，正如大家都叫司長你試一下，你住回100多呎（10多平方米）的房子會怎樣？其實他們沒有同理心，也不是所謂的情理法。」

聽證會和業主大會之後，是否能還168名死者及倖存災民一個公道？何女士與 Brian 都沒有信心。何女士說：「我感覺上是它（委員會）隨便交報告出來，（建議）你怎樣可以改善政府部門的失誤。」

Brian 則說：「作為一個小市民，真的沒甚麼可做得到，基本上都要被逼賣（業權），要完全還到公道應該是非常困難，他們（港官）要下台、要問責，部門要負上法律責任是應該的，但『應該』跟他們『肯做』是兩回事。」

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