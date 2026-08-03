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37歲女做支氣管鏡檢查身亡 丈夫質疑麻醉師「幾乎全程玩手機」

香港01／ 撰文：吳真銘
陝西西安市民劉先生反映，他的妻子在當地胸科醫院做支氣管鏡檢查時死亡。 示意圖／ingimage
陝西西安市民劉先生反映，他的妻子在當地胸科醫院做支氣管鏡檢查時死亡。 示意圖／ingimage

7月29日，陝西西安市民劉先生反映，他的妻子在當地胸科醫院做支氣管鏡檢查時死亡。他查看監視器畫面發現，醫生疑有違規操作。醫院副院長表示，經死亡責任專家判定，醫生責任不大，目前仍在醫院工作。當地衛生健康委員會及醫療糾紛人民調解委員會已介入處理。

根據中國大陸媒體《大河報》報導，劉先生介紹，他的妻子今年37歲，因支氣管結核到醫院做氣管鏡檢查後身亡。劉先生查看監視器後發現，醫生疑有違規操作。

他表示，在檢查過程中，麻醉師幾乎全程玩手機，沒有監護病人體徵。且院方未提前告知就安排攝影人員在術中拍攝宣傳影片。「能從影片上看到攝影師一直在走來走去，拍攝團隊什麼防護也沒有，穿著普通衣服，就戴了個口罩。」

據影片畫面顯示，一名未穿著防護服，僅戴了口罩的男子進入病房，拿著攝影機對病床進行拍攝。麻醉師坐在病床一旁，操作手機。劉先生稱，妻子於事發當日上午10時10分躺下，期間男子一直在拍攝。10時53分，主治醫師告知稱，他的妻子在做手術時氣管撕裂，有生命危險。4分鐘後，男子拿著支架離開。

據病程記錄顯示，劉先生妻子術中出現皮下氣腫，考慮為縱隔氣腫，後經搶救無效死亡。醫院副院長表示，醫院調解委員會已經做了調解，屍檢也已完成。經死亡責任專家判定，醫生責任不大，目前仍在醫院工作。對於醫生行為是否違規，將根據鑑定機構出具的鑑定結果判斷。

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文章授權轉載自《香港01》

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