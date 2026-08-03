中國短片稱唐朝不存在 港媒指偽史傳播收割流量

據報導，中國大陸一些短片平台近期湧現「唐朝從未存在」的言論，究其原因，是這些平台套用了西方歷史陰謀論「幻影時間假說」，但這個說法早已被國際學界駁斥。

星島日報今天在報導中表示，「唐宋元明清」本是歷史常識，但近期大陸短片平台卻出現「唐朝從未存在」的驚世言論，按照其說法，「漢代之後直接跳到宋朝，李白、杜甫原是宋人，持續289年的大唐盛世，不過是古人編出來的神話」。

據報導，這套標奇立異的歷史觀，源頭來自早已被國際學界駁斥的西方歷史陰謀論「幻影時間假說」（或稱虛構時間假說），該理論宣稱，公元614年至911年之間的297年歷史完全是被捏造出來的，當前實際的年份比公曆紀年少了近300年。

報導表示，上述假說原本只用於歐洲中古史，大陸有些自媒體卻套用到中國歷史上，拼湊出「隋唐虛構論」，再加上網路長年存在朝代「粉圈對峙」，部分愛好者為抬高心儀朝代，刻意貶抑大唐，各種謬論互相摻雜，慢慢演變出這場鬧劇。

報導表示，更關鍵的推手是短視頻平台的流量邏輯，即認真講解史料的科普影片，觀者寥寥，反常識的「標題黨」卻吸引眼球，許多創作者摸通此竅門，於是紛紛靠獵奇謠言、偽造史實來收割流量，令大批缺乏辨識力的網友深陷其中。

報導表示，各類謬論正源源不斷匯入AI（人工智慧）訓練數據庫，AI沒有獨立判斷史實真假的能力，只會統計網路資訊出現頻率，一旦相關內容累積到一定規模，AI聊天機械人便可能輸出似是實非的解答文字。

據說，除了歷史資料，各類謠言、假消息每日正在大陸網路及社交平台上肆意傳播，並被各類AI吸收、引用；久而久之，夾雜各種陰謀論的虛假敘述，慢慢蠶食事實，形成難以修正的惡性循環。