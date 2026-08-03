巴基斯坦布洛德峰雪崩 大陸登山者王鐘遺體尋獲

大陸登山者王鐘在巴基斯坦布洛德峰（Broad Peak）雪崩中罹難。巴基斯坦阿爾卑斯俱樂部8月2日通報，救援隊再回收4具遺體，其中包括王鐘。王鐘生前已完成全球14座海拔8,000公尺以上高峰中的12座，布洛德峰原是他挑戰的第13座。

據《揚子晚報》報導，王鐘參加由尼泊爾裔英國籍登山家普爾加（Nirmal Purja）率領的10人國際登山隊，於當地時間7月30日清晨出發，攀登位於巴基斯坦喀喇崑崙山脈（Karakoram Range）、海拔8,047公尺的布洛德峰。

當天上午9時，探險公司與登山隊員失去聯繫，直到當晚才對外傳出雪崩消息。報導稱，這支10人登山隊全數罹難。

巴基斯坦阿爾卑斯俱樂部8月2日表示，救援隊再回收4具遺體，並運至海拔5,600公尺的1號營地，4名罹難者包括王鐘、普爾加及2名雪巴嚮導。

報導指，雪崩發生在海拔約6,600公尺處，登山隊員遭積雪沖下數百至上千公尺。根據救援隊無人機偵察及後續回收報告，王鐘等人的遺體位於1號營地下方一側，救援隊隨後完成回收。

目前仍有部分罹難者遺體已被定位或正在回收中，其中1具遺體因所在位置過高、救援風險過大，暫未展開回收行動。

王鐘來自四川，1974年出生，52歲。事發前，他正在挑戰攀登全球14座海拔8,000公尺以上高峰，此前已完成12座，布洛德峰是他挑戰的第13座山峰。

普爾加創辦的登山嚮導公司Elite Exped於8月1日證實，普爾加在這起雪崩中罹難，享年43歲。他曾於2019年以6個月又6天完成全球14座8,000公尺以上高峰，締造當時最快紀錄。