中颱白海豚逐漸逼近 大陸江浙多地提前展開防颱準備

今年第13號颱風「白海豚」正逐漸朝中國東南沿海靠近，儘管白海豚未來路徑還存在不確定性，浙江溫州、台州、舟山、寧波，以及江蘇南京、蘇州等地已戒慎恐懼提前展開各項防颱準備工作。

根據大陸中央氣象台發布的最新颱風公報，白海豚8月3日5時位於琉球群島那霸市偏東方向大約2,150公里的西北太平洋洋面上，10級風圈半徑為120至160公里，12級風圈半徑為70至90公里。預計白海豚將以每小時20至25公里的速度向西偏北方向移動，強度變化不大。 8月5日夜間之前對中國海區無影響。

澎湃新聞指出，白海豚後期路徑還存在不確定性，一旦靠近中國華東沿海登陸，可能帶來極強風雨影響。8月2日，溫州市防汛防颱抗旱指揮部辦公室發出通知，要求樹立底線思維、極限思維，從最壞處著眼，開展地毯式、穿透式隱患排查，確保風險可控，特別是將今年第9號颱風「巴威」期間受損設施要抓緊修復到位、短板問題抓緊整改到位。

溫州市防汛防颱抗旱指揮部辦公室並要求各地，提前盤點補充防汛物資，確保衛星電話、發電機、抽水泵「三大件」，以及防汛頭盔、應急手電筒、雨衣雨鞋、救生衣等配置到位。同時嚴格執行24小時值班值守制度，各級防汛責任人要對照預案，提前明確到崗點位和職責分工，確保遇突發事件高效處置。

同一天，南京市防汛抗旱指揮部辦公室也發出通知，要求從受白海豚影響的最不利情況出發，把困難想得更充分些，把措施制定得更周密些，全力做好防禦準備工作。

蘇州已在8月1日以視訊會議形式召開全市防禦颱風「白海豚」工作部署會。會議指出，當前正值「七下八上」防汛關鍵期，白海豚有較大概率影響蘇州，要樹牢「四個寧可」防汛防颱理念，動態研判風情、雨情、汛情變化，按照「颱風影響前、颱風應對中、颱風影響後」三個階段和四至一級響應級別，把防禦措施落實到最小管控單元。

‌「四個寧可」是中共中央總書記習近平在浙江任職期間提出的防颱防災理念‌，分別為：寧可十防九空，不能萬一失防‌；寧可事前聽罵聲，不可事後聽哭聲‌；寧可信其有，不可信其無‌；寧可信其重，不可信其輕‌。