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10年增1億老人 陸養老壓力大

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

中國大陸最新公報顯示，作為全球老年人口規模最大的國家，過去十年，大陸新增一億老年人口。至二○二五年底，大陸六十周歲及以上老年人口超過三點二億人，相較二○一五年的二點二億人增多一億人。

大陸民政部、全國老齡辦七月三十一日發布《二○二五年度國家老齡事業發展公報》顯示，截至二○二五年末，大陸六十周歲及以上老年人口三億二三三八萬人，占總人口的百分之二十三；六十五周歲及以上老年人口二億二三六五萬人，占總人口的百分之十五點九。

陸媒財新網指出，二○二三年末，大陸六十歲以上老年人口占比首次突破百分之二十，進入中度老齡化社會。十年後將進一步滑向重度老齡化社會。

大陸官方預測，二○三五年，六十歲及以上老年人口將增加到四點二億左右，占比將超過百分之三十。公報進一步顯示，截至二○二五年底，大陸六十五周歲及以上老年人口撫養比百分之二十三點一，意味著平均每四點三名勞動年齡人口撫養一名六十五歲及以上老人

此前不乏專家預計，隨著老齡化加劇，大陸老年人口撫養比還將繼續攀升，這給「現收現付」的基本養老保險制度帶來壓力。

國際貨幣基金（ＩＭＦ）今年二月預估，僅「人口老化」一項因素，就可能使中國二○二四年至二○五○年的年均ＧＤＰ成長率下降約二個百分點，同時退休金支出將增加近十個百分點，占ＧＤＰ比重明顯攀升。

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