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廢棄煤礦井水供冷降溫 江蘇社區試辦節能

中央社／ 台北2日電

中國江蘇省徐州市一處社區試辦「集中供冷」，居民在炎熱夏天不用開冷氣，室溫就能保持在攝氏25度左右。提供「冷氣」的方式是運用一處廢棄煤礦中常年保持低溫的礦井水。

綜合央視新聞和微信帳號「新京報官微」報導，這兩天，江蘇徐州最高氣溫超過35度，但徐州主城區一處社區住家沒有開冷氣，室內不到26度。這份涼意來自地板下，透過地暖管裡流動低溫水，達到地面輻射供冷。

低溫水來自當地已關閉的臥牛山煤礦。礦井雖然關閉，但井巷內的積水常年保持在19度左右，且不斷流，是天然的冷卻液。將礦井水引到社區換熱站，透過冬季用的供暖管網為用戶家降溫。

據報導，傳統空調靠壓縮機製造冷氣，耗電量大，大量使用冷氣也會加劇城市熱島效應；而礦井水供冷，主要靠換熱，不靠耗電，能耗可下降50%左右。

不過，有人質疑，這種模式別的地方未必能複製，因為不是每個城市都有廢棄礦井。另外，試辦規模還不大，未來可能還會遇到管網改造、水量穩定性、維護成本等問題。

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