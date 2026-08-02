大陸COVID-19感染率升破20% 疾病嚴重程度未變化

中國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診率近期持續升高，中國疾控中心最近公布的數據顯示，過去一週檢測陽性率超過20%。

中國疾控中心官網近日公布的「全國急性呼吸道傳染病哨點監測情況（2026年第30週）」顯示，7月20至26日，COVID-19檢測陽性比率呈現上升趨勢，陽性比率首次超過20%，較前一週升高4個百分點，代表每5個人中就有1人檢測出陽性。

此外，南方省份檢測陽性率顯著高於北方省份。患者以0至4歲、15至59歲以及60歲以上年齡層最多。

不過，中國疾控中心說，這次疫情上升仍屬於週期性波動，強度與前兩年相當。疾病嚴重程度未發生變化，未發現重大公共衛生風險的變異株。