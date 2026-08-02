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金明日牧師雖獲釋 憂8位同工仍在監

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
金明日在川習會後獲釋，呼籲各界持續關注中國地下教會權益。（影片截圖）
金明日在川習會後獲釋，呼籲各界持續關注中國地下教會權益。（影片截圖）

中國重要地下教會領袖金明日近日獲釋，但還有8位同工仍深陷囹圄！他在7月3日被中方撤銷詐欺與牟利等指控後，穿著警察買給他的衣服便很匆促的飛往美國。他在美國接受錄影訪問時，感謝他在獄中時，包括美國總統川普、國會議員等人對他的關注，但也呼籲各界持續關心在獄中的同工能早日獲釋。

2025年10月份中國強力清掃地下教會，逮捕了幾十名牧師和教會成員，錫安教會創始人金明日牧師10月10日也在廣西北海市家中被捕。由於家人只能透過律師獲得有限資訊，且金明日患有2型糖尿病，因此家屬公開呼籲國際社會關注此事，並希望美國政府和國際社會介入，讓金明日等人早日獲釋。

遭羅織詐騙金額？

金明日在7月3日被中方撤銷指控後，隨即便倉促飛往美國。他在訪問中透露，原本可能會因為詐欺與牟利遭判刑15年，警方指控教會牽涉詐騙金額約1400萬，有關金明日的部分是2百萬元。

金明日說：「不曉得這些數字怎麼來的，」警方主要定罪的面向是教會的奉獻，還有傳道人的供養金，他們將教會的奉獻活動當作是詐騙，教會對傳道人的供養則說成是牟利。

「政府還指控教會內部的宗教培訓課程！」金明日指出，錫安教會內部同工訓練的聖經學校被當作是非法的教育機構，在獄中的8位同工被起訴為非法經營。他解釋說，其實教會所有活動是中國《憲法》賦予宗教信仰自由的範圍，錫安教會活動都是公開進行的。

盼持續關注地下教會

「請不要因為我獲釋，就停止關注錫安教會的事件！」金明日表示，登機後他才知道美國政府、國會議員與國際社會曾持續支援他的獲釋，並指出他雖已享受了自由，但在這種自由與喜樂中，他還有很大心靈的疼痛與負擔，以致於無法獲得很好的休息，因為8位同工還在獄中，希望他們能夠獲釋，他也會全力以赴的協助。

至於能否再次回到中國？金明日沒有答案，但他也歎說，中國內部還有很多錫安教會的信徒，是他一生熱愛且服事過的群體，他祈禱有一天中國家庭（地下）教會能夠合法化。

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