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天災頻傳 甘肅渭源縣景區洪災共致25死23傷
甘肅今年夏季天災不斷。據央視新聞2日報導，7月26日，甘肅省定西市渭源縣會川鎮羅家磨村雙石門溝區域突發短時強降雨，引發山洪災害，目前已確認共造成25人死亡、23人受傷。
據悉，發生這起重大傷亡事故的雙石門溝區域為雙石門景區，也被稱為石門雪山景區，被譽為「甘肅小阿勒泰」，是當地熱門景區，每年6至9月是旅遊旺季。
山洪發生時，河谷的河灘區域聚集了大量露營遊客，不少人在河邊紮營、將車輛停放在河道旁的露營區域。山洪突發後，一些遊客因撤退不及受困，大量露營裝備和車輛被洪水沖走，這也是此次災害傷亡較大的重要原因之一。
央視新聞指出，針對這起重大事故的災害調查評估，大陸國家防災減災救災委員會已掛牌督辦，要求甘肅省人民政府依照有關法律法規及規章規定，及時組織開展災害調查評估，推動提高防災減災救災能力，切實維護人民群眾生命財產安全。
在這起事故發生前，7月7日6時56分許，甘肅省隴南市宕昌縣也發生山體滑坡（土石流）事故，共造成21人死亡，7人受傷。
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