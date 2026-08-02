包鋼板材廠1月爆炸釀10死84傷 62人遭問責

中國大陸內蒙古自治區包頭市包鋼板材廠今年1月發生重大爆炸事故，造成嚴重死傷。事故調查結果在事隔六個半月後出爐，內蒙古自治區應急管理廳2日公布事故調查報告指，該事故被認定為重大生產安全責任事故，直接原因為1號球罐長期受腐蝕及疲勞損傷導致洩漏，後續未採取有效處置措施且不停工，最終引發爆炸，共有62名相關人員被追責問責。

新華社報導，內蒙古自治區應急管理廳網站2日公布「內蒙古包鋼板材廠重大容器爆炸事故調查報告」指出，該事故發生於2026年1月18日，造成10人遇難、84人受傷。經調查認定，該事故為重大生產安全責任事故，對62名相關人員追責問責。

報告提到，1月18日15時01分許，包頭市昆都侖區內蒙古包鋼板材廠發生爆炸。經調查認定，爆炸的直接原因是1號球罐在運行時長期受到介質腐蝕、局部應力與交變載荷的耦合作用，球罐內壁發生不可逆的「鹼應力腐蝕開裂＋腐蝕疲勞」複合損傷，損傷持續累積直至穿透壁厚，在下環焊縫北側出現飽和水洩漏。

然而，報告指，其後未採取有效現場處置措施，約1.5小時後壓力超過含缺陷容器的極限承載能力，洩漏處附近焊縫沿環向發生整圈快速撕裂，球罐迅速解體，引發罐內大量飽和水瞬間閃蒸、爆炸。

此外，報告表示，事故發生單位包鋼板材廠、內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司、包頭鋼鐵（集團）有限責任公司，事故相關單位北京京誠科林環保科技有限公司、鞍山華信重工機械有限公司、內蒙古自治區特種設備檢驗研究院包頭分院，以及監管部門、地方黨委政府存在的主要問題。

在責任追究方面，報告稱，因涉嫌犯罪，包頭市昆都侖區檢察院已批准逮捕板材廠7名人員。同時，建議對事故相關6名人員移送司法機關調查；對包鋼集團及其所屬企業、事故相關單位，包頭市和昆都侖區兩級黨委、政府、市場監督管理局、應急管理局，自治區市場監督管理局、應急管理廳、國資委有關人員給予相應行政處罰、黨紀政務處分、組織處理。

報告最後指，對包鋼鋼聯、京誠科林、鞍山華信、包頭特檢院等4家單位給予行政處罰；昆都侖區黨委、政府分別向包頭市黨委、政府作出書面檢查；包頭市黨委、政府和包鋼集團分別向自治區黨委、政府作出書面檢查。

由於事故造成重大傷亡，事發後引起大陸官方關注。據《人民日報》1月報導，國務院安委會決定對該事故查處實行掛牌督辦，應急管理部副部長宋元明並率工作組赴現場指導救援處置工作。據悉，爆炸發生時，周邊地區出現明顯震感，多戶民宅玻璃門窗被震碎。