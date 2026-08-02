大陸明確12至14歲嚴重暴力犯罪 將被依法追究刑責

低齡犯罪問題近年在全球引發關注，韓劇《鐵拳教育》此前推出後也掀起相關討論。在此之際，大陸最高人民檢察院、公安部近日聯合發布新規，進一步細化12至14周歲未成年人嚴重暴力犯罪的核准追訴標準及「情節惡劣」認定條件，強調符合條件者將依法追究刑事責任。大陸最高檢未成年人檢察廳相關負責人表示，依法核准追訴低齡未成年人嚴重暴力犯罪，充分表明「年齡不是免罪金牌」。

央視新聞指，大陸最高人民檢察院與公安部近日聯合發布「關於辦理已滿十二周歲不滿十四周歲未成年人嚴重暴力犯罪核准追訴案件若干問題的規定」。此前，大陸2021年3月起施行的「刑法修正案（十一）」已將刑事責任年齡有條件下修至12歲，規定已滿12周歲、不滿14周歲者，若犯故意殺人、故意傷害罪，造成被害人死亡，或以特別殘忍手段致人重傷並造成嚴重殘疾，且情節惡劣，經最高檢核准追訴後，應負刑事責任。

新規共15條，重點針對案件範圍、「情節惡劣」認定及核准追訴程序等實務問題作出細化，並將「犯故意殺人、故意傷害罪」界定為「實施故意殺人、故意傷害行為」，避免因罪名認定爭議，導致重大暴力犯罪無法依法追責。

規定也進一步細化「情節惡劣」認定標準。中國政法大學未成年人事務治理與法律研究基地副主任苑寧寧稱，認定時不能僅看犯罪結果，而須綜合犯罪動機、犯罪手段、犯罪對象、人身危險性、再犯可能性及社會影響等因素判斷。若屬共同犯罪，則應依各參與人的地位及作用，分別判斷是否符合「情節惡劣」。

規定明確核准追訴前可依法採取強制措施，包括逮捕，同時增加年齡審查、羈押必要性審查，以及犯罪嫌疑人成長經歷、家庭情況、犯罪原因、監護教育及被害人家屬意見等應查明事項。

此外，規定建立由同級檢察院受理、逐級審查，最後由最高檢作出決定的機制，並明定未經最高檢核准追訴不得提起公訴。苑寧寧表示，此舉有助統一追訴標準，確保決定建立在事實清楚、證據充分及程序合法的基礎上。

規定同時強調「雙向保護」原則，除保障未成年犯罪嫌疑人的合法權益外，也要求加強對被害人及其家屬的權益保障，兼顧社會秩序與公共利益。對於最高檢決定不予核准追訴的案件，檢察機關可依案件情況，建議有關機關依法將涉案未成年人送入專門矯治教育場所接受專門矯治教育。

大陸最高檢未成年人檢察廳相關負責人說，依法對符合條件的低齡未成年人嚴重暴力犯罪案件核准追訴，充分表明「年齡不是免罪金牌」，檢察機關將在依法懲治嚴重暴力犯罪的同時，保障未成年人合法權益，並進一步強化未成年人犯罪預防與治理。