「鴨屎香」口味？山東破獲3.66噸劣質菸絲案 原料夾雜雞鴨糞便

近日，山東聊城東阿警方偵破一起非法經營菸絲案，斬斷集生產、倉貯、運輸、銷售於一體的劣質菸絲黑色產業鏈。據調查，轄區鄉鎮集市上一名流動攤販劉某長期大量售賣不合格加工菸絲，非法銷售金額短短數月內達31萬餘元（人民幣，約新台幣148萬3354元）。劉某在大批菸葉中摻兌劣質菸絲，原料中混雜雞鴨糞便、雜草塵土等。截至目前，警方共拘捕17名涉案疑犯。

售賣劣質菸絲 數月賺逾31萬元

陸媒《閃電新聞》報導，據辦案民警介紹，2025年初，東阿縣菸草專賣局在日常市場巡查中發現線索，轄區鄉鎮集市上一名流動攤販劉某長期大量售賣不合格加工菸絲，消費人群多為農村老年群眾。

警方介紹，案件偵查前期取證工作阻力較大。劉某常年流動擺攤，交易以現金為主，進銷貨金額難以精準核算。在收到快遞時，還通過更換姓名、手機號、使用虛假收件地址等隱匿違法線索。警方通過長期跟蹤，確認其銷售數額達到刑事立案標準後，迅速實施抓捕行動，在東平縣兩處藏匿窩點現場查扣菸絲3500公斤、菸葉25公斤、空菸管274萬支，並起獲涉案帳本。帳本記錄顯示，僅2025年短短數月，劉某非法銷售金額便達31萬餘元。

菸絲生產點位養殖場 原料夾雜雞鴨糞便

警方在倉貯窩點查獲的大批菸葉中，部份菸葉因存放時間久，已經發生霉變。劉某在審訊中稱，「這種發霉避免不了，稍微有點霉味行，可以弄點白酒噴噴它，揮發了就把霉味消除了。」

經審訊得知，劉某通過翻新、摻兌劣質菸絲非法牟利。警方在雲南省紅河州蒙自市查獲一處藏匿於雞鴨養殖場內的菸絲生產窩點。現場生產條件惡劣，加工後的菸絲直接堆放地面，原料中混雜雞鴨糞便、雜草塵土，衛生狀況極差。

另一路偵查民警順線追查，起底河北省多條非法空菸管產銷鏈條，抓獲多名分銷人員，搗毀兩處空菸管加工窩點。

截至目前，該案共查獲菸絲3.66噸、空菸管274萬支，抓獲17名涉案嫌疑人。目前，案件後續偵辦工作仍在推進。

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文章授權轉載自《香港01》