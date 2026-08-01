香港選民連續五年減少 五年減少逾35萬

香港公布選民登記最新數字，地方選區選民數連續第五年下跌，以5年總數看香港選民已大減逾35萬人，以比例看香港年輕選民減少最多。

香港選舉事務處8月1日發表臨時選民登記冊，地方選區共有412萬名選民，按年減少約1萬8千人，跌幅0.45%，是連續5年選民數目下跌。與2021年比較，減少35萬2千人。

選舉事務處按年齡分析，香港18至30歲較年輕組群登記選民數目，按年下跌1成1；31至60選民數目，微跌1.2%；年滿61歲較年長的組群繼續上升，升幅3.11%。

不過以今年新選民數看，今年有6萬4千人新登記做選民，按年大增77%，各年齡群組的新登記選民都按年上升，其中18至30歲較年輕群組按年增加72%，31至60歲組群大幅增加逾1倍，年滿61歲組群，就上升11.6%。

香港選舉除地區直選，還有功能界別和選舉委員會兩大部份。在功能界別方面，登記冊載列約19萬名選民，選委界有約9300名投票人。

香港選舉事務處表示，納入取消登記名單的選民會收到提示信，要求確認資格，收件人必須於本月25日或之前回覆或補交資料，才可納入正式選民登記冊。選舉事務處將於9月25日發表今年正式登記冊。

選民登記是為選舉作準備。香港今年11月將舉行選舉委員會界別分組選舉，投票日期定於11月22日。選舉委員會主要用來選特首，香港下一屆特首選舉，預定於2027年3月舉行。現任特首李家超的任期，到明年6月30日止。另外明年年底前，香港將舉行區議會選舉。