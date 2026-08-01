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21年沒調！上海地鐵營運成本上揚擬漲票價 官方9月開聽證會

中央社／ 台北1日電
上海地鐵票價時隔21年擬將調漲，有關單位將於9月召開聽證會。中新社
上海地鐵票價時隔21年擬將調漲，有關單位將於9月召開聽證會。中新社

上海地鐵票價時隔21年擬將調漲，有關單位將於9月召開聽證會。專家指出，上海地鐵票價調漲考量主因在於營運成本持續上揚。

上海發改委公告，將於9月7日舉行「優化上海市軌道交通票價機制聽證會」，該票價機制適用於上海市軌道交通，不包括磁浮線、金山鐵路、市域機場線及以後開通的市域線。

據上觀新聞、經濟觀察報、中國經營報等媒體報導，這場聽證會是為上海地鐵票價調漲鋪路，上海地鐵最近一次調整票價時間在2005年，迄今21年未調整；上海地鐵在2005年底僅有1至5號線，現在地鐵網絡路線已經大幅增加。

檢視上海地鐵票價史，在2005年9月14日以前，上海地鐵基準票價為人民幣2元（約新台幣9元），6至16公里3元，16公里後每6公里增加1元；從2005年9月15日起，基準票價調整為3元，起乘里程6公里，6公里後每10公里增加1元。

交通與發展政策研究所（ITDP）東亞區首席代表劉岱宗表示，過去軌道交通以新增路線、擴大客流規模為目標，各地依靠極低票價吸引市民乘坐；現在大規模軌道交通建設期基本結束，行業發展訴求從追求客流規模轉為提升服務價值。

劉岱宗指出，多個地方醞釀或實施軌道交通票價調漲，原因在於營運成本持續上升，加上設備老化，需要更多維護開支，投入更多人力提升服務品質也是推升營運成本因素之一。長期依賴財政補貼維持低票價有失公平性，應該適度優化票價。

另有地鐵營運企業人士認為，城市軌道交通屬於「準公共產品」，車票收入等收益本就不足以覆蓋營運成本，更遑論回收投資成本。票價調整機制可以是補償營運成本的一環，更重要的是必須建立政府、企業、社會合理分攤軌道交通成本的格局。

由於營運成本等財務考量，中國多個城市近年調整地鐵票價。去年4月，昆明地鐵時隔13年實施新票價；重慶地鐵20年未調價，去年7月縮短起乘里程；廣州市政府今年初將地鐵票價機制優化工作列為政府年定重大行政決策事項。

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