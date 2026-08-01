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上海男泰國食生醃海鮮感染「食腦蟲」 腸道嚴重潰爛出血休克險死

香港01／ 撰文：許靖雯
一名上海男在泰國吃生醃海鮮感染「食腦蟲」。示意圖／ingimage
一名上海男在泰國吃生醃海鮮感染「食腦蟲」。示意圖／ingimage

生醃海鮮雖然好吃，但也存在致命風險。一個月前，中國大陸上海徐先生赴泰國出差，在當地吃了不少生醃海鮮，豈料回國後病情急劇惡化，出現腸道大面積潰爛、反覆大出血及感染性休克，最後在醫院治療一個月才撿回一條命。經醫院檢查，確診徐先生為感染阿米巴變形蟲（俗稱食腦蟲）。

據上海廣播電視台報導，徐先生在泰國出差期間，大量進食不少生醃海鮮及誤食變質飲品。發病初期出現輕微腸胃不適，但他並未理會，以為只是冷飲吃多了。然而回國後病情迅速失控，出現腸道大面積潰爛、反覆大出血以及感染性休克等症狀。

最初醫院為徐先生進行多項手術，但病情未見好轉，他當時生命體徵極度危重：全身劇烈發炎、凝血功能徹底紊亂、血紅蛋白急跌至6g以下（屬重度貧血），腹腔及大小腸遍佈潰瘍，隨時有腸穿孔和大出血風險，且無法耐受二次手術。隨後他被送往上海市公共衛生臨床中心緊急救治。

上海市公衛中心為徐先生量身訂造個人化綜合救治方案，歷經三十多天不間斷治療，他全身出血及嚴重感染才徹底得到控制，順利脫離生命危險。

醫生指出，徐先生病情如此兇險，致病元兇是「溶組織內阿米巴原蟲」，常見於熱帶及亞熱帶地區。輕症患者常被誤診為普通腸胃炎而自行服止瀉藥，延誤最佳治療時機。而暴發性重症阿米巴腸病致死率極高，原蟲會持續侵蝕腸壁，導致腸道大面積潰瘍、壞死，引發劇烈血水樣腹瀉、持續性高熱，嚴重時還會誘發感染性休克，同時病原體可隨血液轉移至肝臟引發肝膿腫，嚴重者須切除部分腸道甚至危及生命。

據了解，不少旅客前往泰國旅遊時大量進食生醃海鮮，隨之而來的食物中毒個案屢見不鮮，有女子在泰國清邁旅遊吃了生醃蝦和鮭魚後，直接食物中毒住院。還有人稱，吃了生醃海鮮後，就上吐下瀉眼走不動路以及身體發熱。

專家特別提醒，夏季天氣炎熱，飲食不慎易引發腸道傳染病，跨境出行時必須嚴格注意飲食及飲水衛生，從源頭規避致命感染風險。若出現腹痛、腹瀉或嘔吐等嚴重症狀，應儘快就醫，一面延誤最佳治療時機。

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文章授權轉載自《香港01》

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