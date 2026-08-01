被指涉間諜 美國青年放棄敦煌融媒體聘任資格

據央視新聞7月31日報導，中國甘肅省敦煌市相關部門日前表示，敦煌市融媒體中心擬招聘的美籍主播古愛華（Edward Kuperman）已放棄聘任資格。此前，古愛華被中國網民查出曾赴台灣學習，並曾在美國右翼智庫實習，引發輿論質疑「公款養反華人士」。

根據此前傳出的訊息，敦煌2025年開出30萬元年薪加60萬元補貼，合計90萬元人民幣（合約431萬台幣）的待遇，引進國際傳播人才。畢業於耶魯大學東亞研究專業的美國人古愛華是其中唯一的外國人。

但央視新聞指出，針對網友關注的薪酬待遇問題，當地相關部門介紹了具體情況。此次人才引進為編制外聘用，網傳的「90萬元」並非年度薪酬。工資待遇每年稅前30萬元；聘用期間每年年度考核合格後發放生活補助3萬元，連續發放10年；聘用滿3年且在本地購屋者，一次性給予購房補助30萬元，若聘用未滿10年，須退還部分補助。實際年度薪酬為稅前33萬元左右。

此外，針對個別網友反映的招聘合規性等問題，當地已成立調查組開展全面核查，對發現的問題堅決予以糾正，依規追責問責。

中國部分網民追查，指古愛華曾於2023年參加台灣大學語言中心的高級中文專案（ICLP），在台灣有過學習經歷。此外，古愛華還曾在美國智庫「美國企業研究所」（AEI）任實習生，參與涉台報告。

報導指出，敦煌文化是中外文明長期交流融匯的結晶。相關部門表示，今後將嚴謹審慎推進人才隊伍建設，不斷提升國際傳播能力，弘揚中華文化，促進中外文明交流互鑒。