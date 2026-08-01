快訊

王凱猝逝今日頭七！「皓思CP」蘇晏霈曬合照 網痛心：戲如人生

舊怨未了？周星馳新片大賣　影帝酸他「沒兒沒女不敢見人」

「兩面手法」涉收綠能業者千萬回扣！民進黨6連霸議員陳明澤遭收押

聽新聞
0:00 / 0:00

陸10年新增1億老年人口 養老壓力持續升高

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
長者在北京朝陽區來廣營福壽苑養老照料中心學習健康手指操。 新華社
長者在北京朝陽區來廣營福壽苑養老照料中心學習健康手指操。 新華社

大陸最新公報顯示，作為全球老年人口規模最大的國家，過去十年，中國新增1億老年人口。至2025年底，大陸60周歲及以上老年人口超過3.2億人，相較2015年的2.2億人增多1億人。

大陸民政部、全國老齡辦31日發布《2025年度國家老齡事業發展公報》顯示，截至2025年末，大陸60周歲及以上老年人口32338萬人，佔總人口的23.0%；65周歲及以上老年人口22365萬人，佔總人口的15.9%。

陸媒「財新網」指出，2023年末中國60歲以上老年人口佔比首次突破20%，進入中度老齡化社會。十年後將進一步滑向重度老齡化社會。

大陸官方層預測，2035年，60歲及以上老年人口將增加到4.2億左右，佔比將超過30%；到2050年前後，中國老年人口規模和比重預計將達到峰值。

《公報》進一步顯示，截至2025年底，大陸65周歲及以上老年人口撫養比23.1%，意味著平均每4.3名勞動年齡人口撫養1名65歲及以上老人。

這一數據在過去十餘年中近乎翻倍，此前不乏專家預計，隨著老齡化加劇，中國老年人口撫養比還將繼續攀升，這給「現收現付」的基本養老保險制度帶來壓力

國際貨幣基金組織（IMF）今年2月指出，中國正面臨人口快速老化與勞動力持續減少，對經濟與財政帶來重大挑戰，尤其衝擊退休金制度。該機構研究預估，僅「人口老化」一項因素，就可能使中國2024年至2050年的年均GDP成長率下降約2個百分點，同時退休金支出將增加近10個百分點，占GDP比重明顯攀升。

老年人口 養老 壓力

延伸閱讀

陸發改委：AI相關行業保持30%以上的高增長

陸砸8,100億衝核電 拚經濟

陸發改委：AI行業上半年成長30%

高比例警示圖文非單一解方　國際案例凸顯私煙風險與產業衝擊 澳洲、香港、泰國最新數據浮現另一項政策課題

相關新聞

超級高中生讓馬斯克驚豔！中國創新名校讀8年 陳廣宇：我被鼓勵天馬行空

中國開源模型Kimi引起美國震驚，背後團隊「月之暗面」（Moonshot AI）竟有一位高中生成員參與的論文，獲得馬斯克點讚！這位來自深圳的天才陳廣宇，一路在中國標榜創新的名校環境中成長，曾坦言「在這裡讀書的八年裡，我一直被鼓勵去追尋那些天馬行空的疑問」。當國內將設立「台灣實中」，會有類似變革嗎？中國教育界的創新變革怎麼做？更值得關注。

公公性侵智能障礙媳婦判4年 兒護父喊冤：他只是喝醉

中國大陸陝西一名公公性侵兒媳案一審判決公公有罪，獲刑4年後提起上訴。陸媒《奔流新聞》報導指二審被駁回上訴、維持原判。不過被害人張娜（化名）的丈夫王某堅稱自己的父親是清白的稱「當時她喝醉了，什麼也不知道」，引發大陸網友批評稱「父子都不是好東西」、「只能說他（王某）是個好兒子但不是個好丈夫」。

陸10年新增1億老年人口 養老壓力持續升高

大陸最新公報顯示，作為全球老年人口規模最大的國家，過去十年，中國新增1億老年人口。至2025年底，大陸60周歲及以上老年人口超過3.2億人，相較2015年的2.2億人增多1億人。

重慶市長空缺逾4個月 陳新武獲任代理市長

重慶市第六屆人民代表大會常務委員會第二十五次會議7月31日決定，任命陳新武為重慶市人民政府副市長、代理市長。分析指出，陳新武此前擔任重慶市委副書記9個月，至今擔任代市長，有望躋身正省級。

大陸緊盯731 新加坡花40年挖出日軍細菌戰新鐵證

今年又到了7月31日，「731」並不是某個特別的紀念日，它是一個部隊的番號，是二戰時惡名昭彰的日軍731細菌戰部隊，迄今設立滿90年。今年特別的是，一個月前，有新加坡學者花了40年挖出「731部隊」更多駭人聽聞的有力證據。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。