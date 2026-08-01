重慶市長空缺逾4個月 陳新武獲任代理市長

中國大陸陝西一名公公性侵兒媳案一審判決公公有罪，獲刑4年後提起上訴。陸媒《奔流新聞》報導指二審被駁回上訴、維持原判。不過被害人張娜（化名）的丈夫王某堅稱自己的父親是清白的稱「當時她喝醉了，什麼也不知道」，引發大陸網友批評稱「父子都不是好東西」、「只能說他（王某）是個好兒子但不是個好丈夫」。

2026-08-01 08:06