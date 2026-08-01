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重慶市長空缺逾4個月 陳新武獲任代理市長
重慶市第六屆人民代表大會常務委員會第二十五次會議7月31日決定，任命陳新武為重慶市人民政府副市長、代理市長。分析指出，陳新武此前擔任重慶市委副書記9個月，至今擔任代市長，有望躋身正省級。
陳新武現年58歲，是湖北籍高官，曾在湖北工作33年，2021年獲「全國脫貧攻堅先進個人」稱號，此後每年均有職務調整。
2023年7月，陳新武調任重慶，任重慶市委常委、市委秘書長，2024年5月任重慶市委常委、常務副市長，2025年10月任重慶市委副書記、常務副市長，今年1月卸任常務副市長職務，直到此次履新重慶市代市長。
2026年3月20日，中央紀委國家監委公布，二十屆中央委員、時任重慶市長胡衡華涉嫌嚴重違紀違法被查。此後，在市長空缺的情況下，時任市政府黨組副書記陳新武在重慶市政府高層中排名第一。
直至2026年6月底，重慶市委常委、秘書長、政法委書記劉尚進履新常務副市長后，陳新武才卸任重慶市政府黨組副書記。
陸媒「財新網」指出，此次履新代市長，代表陳新武時隔一個月重返重慶市政府任職。陳新武在經歷四年四個副省級職務歷練后，有望躋身正省級。
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