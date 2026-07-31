經濟疲軟鐵飯碗熱門　中國學霸學子搶進軍警校

隨國內經濟持續疲軟，中國愈來愈多優秀的高中畢業生將目光轉向軍警院校和其他能提供明確進入公部門就業途徑的校院，中國年輕人的職涯規劃正出現改變。

英國「金融時報」指出，相關院校部分科系的錄取分數大幅提高，部分甚至要求高考（中國的大學入學考試）分數在650分以上（中國高考滿分通常為750分,650分已屬前5%到1%，算學霸等級），部分科系的錄取難度相當於一些頂尖大學的冷門科系。

軍、警院校等機構日益受歡迎，反映出由於經濟低迷導致大學畢業生失業率持續偏高，中國年輕學子愈來愈願意放棄名校光環，以換取較有保障的職涯前景。

亞洲社會政策研究所（ASPI）高級研究員牛犇（Neil Thomas）說：「中國年輕人願意這麼早就把自己綁定在特定職涯，反映他們對自身經濟前景非常沒安全感，也顯示中國經濟依然疲弱。」

數十年來，從頂尖大學畢業一直被視為獲得高薪工作的最佳途徑。然而隨就業主力的民營企業因經濟疲弱而大幅縮減招聘，「讀大學名校」迷思開始打破。

北京大學去年底針對3萬2247名2025年應屆畢業生所做的全國性調查，發現來自一些知名但不算最頂尖大學的受訪者裡有超過1/3畢業後仍未找到全職工作；而來自一般大學的比例更超過2/5。

中國官方公布的6月青年失業率達15%。在就業壓力巨大的背景下，公部門憑藉工作穩定、待遇優渥等優勢，成為大學畢業生的熱門首選；即便公務員考試競爭極為激烈、錄取率極低，依然讓許多人趨之若鶩。

在中國最富裕省份之一的江蘇，今年報考中國人民公安大學一些競爭最激烈科系的考生，高考成績至少需652分。

中國國防部表示，今年錄取軍事院校的學生，平均都名列各省高考考生的前6%。國防部新聞發言人蔣斌表示，報考熱度與生源素質均創歷史新高。

一名浙江省的高中畢業生說：「我上大學就是為了找工作。」儘管他的高考成績足以考上中國前20名的大學，但他今年仍選擇報考警校，「不要跟我談理想或未來。如果沒有工作機會，第一流大學畢業生和高中畢業生根本沒有什麼差別」。

根據公開資料及熟悉相關制度人士的說法，就讀中國軍事院校免學費，畢業後即可獲任命為軍官；警校畢業生透過全國招募制度加入警隊的機率超過90%。

依在地標準來看，這些公部門工作薪資待遇也相當不錯。上海一名基層警察的年薪超過22萬元人民幣（約新台幣106萬），反觀上海民營企業員工的平均年薪約為11.4萬元人民幣（約新台幣55萬）。

不過，這樣的選擇也存在風險。對高中畢業生而言，就讀這些院校意味18歲就必須決定未來的職涯方向，而且日後幾乎沒有轉換跑道的彈性。

不願具名的中國人民公安大學教授說：「一旦選擇警校，實際上就是選擇警察這份職業。如果4年後你決定不想當警察，要轉往其他領域將會非常困難。」