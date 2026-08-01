超級高中生讓馬斯克驚豔！中國創新名校讀8年 陳廣宇：我被鼓勵天馬行空

中國團隊「月之暗面」（Moonshot AI）旗下的開源Kimi模型近期引起關注，不過早在數月前，團隊就發表令人驚艷的論文《Attention Residuals》，探討了Transformer系統裡的殘差架構（residual connection），以降低算力浪費、提高模型效率。

有趣的是，這篇論文在X上獲得特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）轉發，更留言「Kimi團隊的成果令人驚艷」（Impressive work from Kimi）。

這篇論文的三位第一作者中，有一位來自深圳的超級高中生陳廣宇。陳廣宇9歲時就入學華潤小徑灣貝賽思國際學校，並在這所以極高升學率為名的學校中一路唸到高三。

超級高中生陳廣宇，論文為何被馬斯克點讚？

「親眼看到自己的名字出現在AI領域的重大突破成果裡，還意外被馬斯克點讚，直到現在我都覺得像做夢一樣。」陳廣宇在學校發布的新聞稿中留下感言，也不諱言短短數月之前，令他最頭疼的事，就像尋常高中生一樣，就是趕作業。

他也提到，《Attention Residuals》這篇論文是關於「注意力殘差」，簡言之是教大模型拋棄無用雜訊，只關注、提取關鍵資訊，「這招也成了我兼顧科研和校內課業的生存法寶。」

當前，矽谷、中國科技大廠的攬才觸角已經從研究所、大學，向下延伸到高中階段，積極延攬極具潛力的年輕學子。這凸顯了AI時代下，長期以來的教育系統正在產生轉變，也讓這位超級高中生的養成路徑，更值得細究。

「注意力殘差」簡言之是教大模型拋棄無用雜訊。取自X@_avichawla

高中升學名校創新在哪？總整課程最特別

先看貝賽思這所升學名校，今年畢業季，共有9個學生錄取常春藤名校與史丹佛大學。雖說課業繁重，但學校也在高年級的課程中，設計一門專題研究課程，由學生發想題目、進行研究。

這正是源自美國的貝賽思（BASIS）體系的招牌設計：「總整課程」（Capstone）與「畢業專題」（Senior Project）。總整課程源自1990年代社會對於大學的績效責任要求，以及期待學校縮短學生進入業界的學用落差等目標。

而貝賽思的總整課程形同將大學的研究訓練前移至高中，由老師自行開課，橫跨人文、數學、科學與外語，以獨立研究、實驗和研討會式討論為核心。到了十二年級，每個學生需發想一個研究問題，設計並完成一份專屬的畢業專題，最後一學期則鼓勵學生離開校園、到校外實作。

陳廣宇修的是神經科學，這與後來他在月之暗面參與的論文息息相關。今年3月，他以這門課畢業班的身分，替同校低年級的學生設計創意玩具。在感言中，他也感謝學校提供大膽試錯、驗證想法的空間，「在這裡讀書的八年裡，我一直被鼓勵去追尋那些天馬行空的疑問。」

陳廣宇（前左）修的是神經科學，這與後來他在月之暗面參與的論文息息相關。取自微信@華潤小徑灣貝賽思國際學校

實驗高中舉辦AI黑客松，連結高中生創業平台

而在2025年2月，陳廣宇以「ThirdArm」（人類第三隻機械手）專案參加北京探月學校（Moonshot Academy）舉辦的高中生AI黑客松，拿下第一屆的冠軍。

他也在那裡遇到Y Combinator中國創始團隊成員董科含，對方建議他把心力轉向更前沿的技術。隨後，陳廣宇轉往前沿AI大模型的研究，2025年7月進入矽谷AI新創Tilde Research實習，並在年底加入Kimi團隊，隔年共同發表論文，一戰成名。

可以說，探月學校舉辦的這場黑客松競賽，是讓這位超級高中生嶄露頭角的關鍵契機。

北京探月學校鼓勵高中生大膽創業

探月學校創辦人王熙喬接受科技媒體《矽谷101》採訪時指出，這場AI黑客松是一項長期的計畫，不僅面向全國高中生、補助機票住宿，對校方來說，更是連結2025年推出的創新課程「探月一小步」的重要媒合平台。

「探月一小步」課程鼓勵高中生大膽嘗試創業，一半的學習時間將聚焦在科技創業題目，從真實問題出發，向工程師、設計師與創業導師學習。創業主題涵括氣候、能源、教育、食品、基礎設施等，從需求驗證、原型設計，再到商業模式設計與迭代，提前培養高中生的企劃與實驗的能力。

沒有固定班表、不照成績排名

探月這所學校本身就極具特色，王熙喬辦校時年僅19歲，他放棄南加大錄取資格，選擇在北京創辦這所實驗高中，主打沒有固定課表、不照成績排名。

師資也引起討論，例如近期爆紅的歷史與哲學老師江學勤，他自創一套「預測性歷史」，結合博弈論和地緣政治，先後精準預測川普重返白宮、中東戰爭。截至7月26日，他的YouTube頻道《Predictive History》訂閱數已達272萬。

王熙喬也提到高中生的無窮想像與潛力，在AI的幫助下，可以大幅減少成本，有更高的發展機會。他形容，過往創業需要高昂成本，往往也需要以「調動資源的共識」的學歷作為擔保，「AI的到來，把之前調動資源到為最終用戶創造價值的這段距離，徹底縮短到了你和AI就能完成。」

他認為，在大學體系的職業教育模式外，隨著AI推動資料與知識的平權，目前正打開了一扇名為「創業模式」的大門。「這個平權過程，再加上高中生的特質，很可能就會催生出以前大家覺得很難想像的東西。」

AI時代如何培養科研人才？教育部擬辦「台灣實中」

近期，教育部也研擬設立「台灣高等研究學院」（TAAS），脫離現行體系、自辦招生，其中，在高中端將設立「國立台灣科學實驗高級中等學校」（台灣實中），與台大合作，最快2026年秋天成立籌備處、2027年招收第一屆學生，名額約為30人，廣招全台對基礎科學有興趣的年輕學子。

台灣實中的課程設計將主打實驗教育，跳脫108課綱框架，以數學與自然科學、專題研究、語文表達，以及社會議題探究等四大面向為主要架構。

台大校長陳文章指出，這所學校的課程不會像一般高中的制式設計，而是鼓勵高中生自我探索，也能直接進入台大參與實驗。

從貝賽思的總整課程、探月學校的「一小步」計畫，到台灣即將起步的這所實驗高中，各方因應AI時代教育的路數各異。但可以看見的是，AI時代不只改寫眾多產業，也正推動過往以讀書、考試為主軸的教育體系，走向一場前所未見的革新。

（本文出自2026.7.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）