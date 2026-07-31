直達碼頭 海鐵聯運專線在廈投運

中國遠洋海運集團有限公司（簡稱中遠海運）廿九日消息稱，中國首條「垂直岸線、直達碼頭」海鐵聯運專用線當日在福建廈門遠海碼頭正式建成投運。

中新社報導，廈門遠海碼頭鐵路專用線全長一五八六米，設計集裝箱年吞吐量廿五萬標箱，散雜貨年吞吐量廿五萬噸。廈門遠海碼頭是中國首個全自動化碼頭，該鐵路專用線深入碼頭核心作業區，距碼頭前沿僅七十米，貨物可直接在碼頭裝上火車發運，打通了海鐵聯運「最後一公里」。

傳統的海鐵聯運需經過「火車—堆場—船」三段式中轉，專用線將三段式提速為「火車—船」直連。此前，貨物若通過鐵路轉運，需拖車至廈門遠海碼頭廿公里外鐵路貨運站。如今鐵路直接進港，省去中間轉運環節及費用，並大幅降低貨損。

據測算，客戶單箱綜合物流成本可直接下降百分之十五以上，整體物流時間可縮短二至三天。

據悉，依託廈門遠海碼頭覆蓋歐美、中東、東南亞等廿一條遠洋幹線的航線資源，及輻射到江西、湖北、成都等內陸地區的鐵路通道，鐵路專用線的開通有助於進一步推動廈門港實現海運網絡與鐵路路網雙向貫通，構建起海向通達全球，陸向輻射亞歐的立體物流網。

二○二六年上半年，廈門港海鐵聯運業務量同比增長百分之卅五點七六。廈門遠海碼頭鐵路專用線投用後，廈門港貨源腹地將從閩南金三角縱深拓展至江西、湖南、湖北、粵東等地區。