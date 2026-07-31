世紀工程…高鐵盾構機 成功穿越長江

卅日上午，世界最大直徑高鐵盾構機—崇太長江隧道「領航號」，成功穿越長江水域，實現崇太長江隧道水域段盾構隧道貫通，為中國實現高鐵時速三百五十公里「穿江不減速」奠定基礎。

新華社報導，崇太長江隧道是國家「兩重」項目滬渝蓉高鐵滬寧段的控制性「咽喉」工程，連接上海崇明與江蘇太倉，隧道全長十四點二五千米。該工程是目前中國建設標準最高、施工難度最大的高鐵越江隧道工程之一。

中鐵隧道局崇太長江隧道項目總工程師李斌介紹說，高鐵全速過江需要滿足三大條件—一是隧道的洞口必須是大直徑，二是隧道筆直，三是隧道結構必須穩定。但要達到以上三個條件，施工難度極大，存在很多不可預知的風險。

「高鐵穿越隧道時，洞口越大，風阻越小，因此在設計之初，我們對隧道內徑就提出了做大的要求，研製了應用於橫向施工的「領航號」盾構機，其刀盤直徑十五點四米，約為五層樓高度；盾構機全長一四八米，總重約四千噸。此外，要保證隧道筆直，施工時對線型的控制要求非常高，誤差要控制在毫米級，絕不允許有急彎或者凹凸起伏。」李斌表示，由於河床不斷演變，地層的移動可能導致隧道移位，因此施工時還對隧道外部進行了加固，增加直道的剛性，以抵抗河床的位移變化。

這一高鐵越江隧道工程實現了橫向盾構機與豎向掘進機的「交匯對接」。通過無人化智能掘進，十五米級的大直徑盾構機獨頭連續掘進十一點三二五千米，完成了一次江底「耐力跑」。

「啟明號」豎井掘進機開挖直徑達廿四米，最大開挖深度七十五米，通過搭載多項創新技術，實現日掘四米和「當月始發、當月完成掘進任務五十六點○八米」。下一步，項目團隊將完成二號豎井至一號豎井「最後一點八千米」的掘進任務，預計二○二六年底實現隧道全部貫通。

崇太長江隧道建成運營後，將結束中國第三大島崇明島不通高鐵的歷史，從崇明至上海寶山站，全程僅需十七分鐘。預計二○二九年通車。