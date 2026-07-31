習近平坦言 大陸經濟面臨一些困難挑戰

中共中央政治局昨召開會議，部署下半年經濟工作，會議前夕，中共總書記習近平廿四日主持召開黨外人士座談會，聽取相關意見。他在會上坦言，當前大陸經濟運行「面臨一些困難挑戰」，強調要堅定信心、攻堅克難，推動高質量發展行穩致遠。

新華社昨天報導，中共中央廿四日在中南海召開黨外人士座談會，就當前經濟形勢和下半年經濟工作聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見建議。中共政治局常委李強、王滬寧、蔡奇、丁薛祥出席座談會。李強受中共中央委託通報了上半年經濟工作有關情況，介紹了關於下半年經濟工作有關考慮。

報導表示，在聽取多名黨外人士發言後，習近平發表重要講話。他指出，今年上半年「在中共中央堅強領導下」，有效應對內外風險挑戰，大陸經濟「頂壓前行」、向新向優，展現出強大韌性和活力，但也坦言，「當前我國經濟運行也面臨一些困難挑戰」，強調要堅定信心、攻堅克難，推動高質量發展行穩致遠。

習近平強調，下半年，要增強宏觀政策效能，要堅持穩中求進工作總基調，加快構建新發展格局，更好統籌國內國際兩個大局，統籌發展和安全，重點做好挖掘內需潛力、推動科技創新和產業創新深度融合、全面深化改革、擴大高水平對外開放、有力有效保障和改善民生、持續化解重點領域風險等工作。

習近平並對與會黨外人士提出三點希望，包括把思想和行動統一到中共中央關於當前經濟形勢的分析判斷和對經濟工作的決策部署上來，堅定發展信心，共同推動實現全年經濟社會發展目標任務。