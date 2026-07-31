經濟部署 大陸下半年加力擴大內需

中共中央政治局昨召開會議，會議提出，要及時謀劃推出務實管用的增量政策，加大逆周期調節力度，加力擴大內需，並強調宏觀政策要發力提效。分析認為整體未釋放大規模刺激訊號，預計九月將成為關鍵決策窗口。

新華社報導，中共中央政治局會議卅日召開，由中共總書記習近平主持，會議分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議並拍板今年十月在北京召開二十屆五中全會，主要議程是中央政治局向中央委員會報告工作，研究持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題。此外，會議還「研究了其他事項」。

七月的中央政治局會議，是年中最重要的宏觀政策定調窗口。新華社報導，對於當前經濟形勢，提出「要高度重視經濟運行中的困難挑戰」，用好各種機遇和優勢，推動高質量發展行穩致遠。

針對下半年經濟工作，會議強調，加快推動新舊動能轉換，實施好更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充分發揮各項存量政策效能，「及時謀劃出台務實管用的增量政策」，「加大逆周期調節力度」，加力擴大內需等，努力實現「十五五」良好開局。

會議並指，宏觀政策要發力提效，加快財政支出和債券資金使用進度，有力推進「兩重」建設和「兩新」工作，「綜合運用並適時調整貨幣政策工具」，優化實施財政金融協同促內需政策。

會議強調，要有效擴大國內需求，扎實推進「六張網」（水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網、物流網）規畫建設，深入實施「人工智能＋」行動，發展智能經濟新形態，完善人工智能治理體系。

香港經濟日報報導，經濟學人智庫中國高級經濟學家徐天辰分析，通稿未提到「適時降準降息」，而是提出「綜合運用並適時調整貨幣政策工具」這一較新表述，這意味著直接降準降息的決心可能不強，而是會採用其他政策工具，比如較低的結構性、政策性工具利率，或者是引導一些市場性利率走低。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬則認為，由於六月經濟數據有所改善，降低了推出新刺激措施的必要性。是否推出增量政策取決於七月和八月經濟數據，預計九月將成為關鍵決策窗口。

大陸上半年ＧＤP年增百分之四點七，處於全年百分之四點五至百分之五的目標區間。