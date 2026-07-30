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雲南觀光景點出事！虎跳峽巨石滾落 遊客慌忙躲避「感覺地都在動」

香港01／ 撰文／林芷瑩
雲南香格里拉虎跳峽景區附近有巨石從山坡滾落，落石逼近觀景區域，遊客慌忙躲避。圖為2024年10月27日，虎跳峽景區拍攝的雪山景色。新華社
雲南香格里拉虎跳峽景區附近有巨石從山坡滾落，落石逼近觀景區域，遊客慌忙躲避。圖為2024年10月27日，虎跳峽景區拍攝的雪山景色。新華社

7月30日，雲南香格里拉虎跳峽景區附近有巨石從山坡滾落，落石逼近觀景區域，遊客慌忙躲避。

景區證實，山石滾落發生在景區外側的無人區，景區觀景棧道與建築設施完好無損，現場無人傷亡。目前，香格里拉與麗江兩段虎跳峽景區均正常對外開放。

影片顯示，現場位於峽谷區域，兩側為高山，零散山石突然從山上滾落，現場騰起大片白色煙塵，景區棧道上的遊客紛紛跑走。

《封面新聞》報導，事發於7月30日上午9時16分左右。遊客王女士稱，原本只看到不遠處有一小塊塌方，過了十多分鐘後，她與同行者到達虎跳峽的最佳觀景點位拍照時，工作人員已拉起警戒線，讓遊客離開，「我們沒走幾步，就聽到很大的聲音，有工作人員吹響哨子」。

《瀟湘晨報》報道，在麗江虎跳峽一側目擊的李先生憶述，巨石從山坡滾落時「感覺地都在動，石頭落入水中的聲音特別大」，遊客紛紛跑走，景區工作人員也在緊急疏散遊客。

《潮新聞》報道，隔江觀景的遊客李先生稱，山石滾落的規模一次比一次大，塌方位置就在虎跳峽景區門外不足一米處，緊鄰景區觀景棧道與觀景台。

在麗江虎跳峽橋面目擊險情的陳女士稱，塌方區域左側設有步行棧道，事發時觀景台、棧道上有不少遊客。首輪塌方規模較小，僅有塵土揚起、碎石滾落，遊客並未及時撤離，第二次塌方時，一塊巨石裹挾大量泥土滾落，落石逼近觀景區域，遊客才慌忙躲避。

據介紹，虎跳峽沿線山體陡峭，地質條件不穩定，每逢汛期暴雨過後都會頻發山體落石、小型塌方。

麗江虎跳峽講解員張先生稱，塌方發生在雲南香格里拉虎跳峽景區片區，塌方區域緊貼景區觀景設施，但棧道、建築等設施沒有受損，現場無人受傷。

雲南香格里拉虎跳峽景區證實，本次山泥傾瀉發生在景區外側，屬於無人區，與棧道有一段距離，景區運營未受到直接影響。險情發生後，景區工作人員第一時間抵達現場，待山體狀況趨於平穩，完成遊客疏散工作。目前香格里拉、麗江兩段虎跳峽景區均正常對外開放。

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文章授權轉載自《香港01》

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