港深政府就新皇崗口岸「一地兩檢」安排及港方口岸場地使用權簽署協議

香港深圳兩地政府就新的皇崗口岸「一地兩檢」安排及港方口岸場地使用權今天舉行簽署協議，以落實相關的合作框架，為重建後的口岸開通作好最好準備。

皇崗口岸曾是全球最大的陸路交通口岸之一，及香港與深圳間唯一24小時通關口岸。疫情封關後，皇崗口岸在2020年啟動拆除重建，到今年七月建成準備開通。

重建後的皇崗口岸定位為港深24小時客運陸路口岸，不再通行貨運，客運實施「一地兩檢」安排及「合作查驗、一次放行」通關模式，說直接就是不再分成在香港和深圳各自的土地上，分別進行通行查驗。新的口岸用地全在深圳市境內，是以香港已為之完成本地立法，大陸人大常委會也完成法律手續，最後一步是由港深兩地政府簽署新皇崗口岸「一地兩檢」合作安排。

合作安排簽署儀式星期四早上在香港政府總部舉行，由港府保安局局長鄧炳強及深圳副市長羅晃浩簽署。鄧炳強說香港政府會繼續與深方緊密合作，有序推進系統測試、運作及應急演練等各項準備工作，確保口岸各項設施及運作安排穩妥周全。

港深兩地政府同日亦簽署皇崗口岸港方口岸區場地使用權協議，落實人大常委會的授權決定，讓特區政府以租賃方式取得港方口岸區的使用權，租賃期由啟用日起至2047年6月30日止，屆滿後可以續期。

香港政府稱，會繼續與廣東省及深圳市政府緊密合作，全速推進口岸向公眾開通前的各項籌備工作，待雙方確認口岸具備安全、暢順運作的條件後，粵港兩地政府會敲定正式開通日期，並適時向公眾公布。

深圳當局首次開放新皇崗口岸大樓深方部分樓層給香港傳媒參觀。目前出境往香港的旅檢層，過百部自助過關閘機已準備就緒，共有三道閘門，採用「合作查驗、一次放行」，旅客只需在第一道閘出示一次證件就可以過關，第二道閘是邊界線，跨過閘門代表跨過邊境。

閘機另一邊是港方口岸區，7月31日零時零分起由港方接管，現時以圍欄圍封。深圳市口岸辦說，圍擋部分設施是為了保證深港邊界的安全，確保不會出現非法跨越。30日晚9時起，深方就不能跨越兩地邊界線了。

深圳口岸辦又說，目前正調試多項設備，涵蓋電梯、消防、水電、通風及機電設施等，確保能24小時運作；深方亦與香港入境處就各種應急預案，完成多輪商討，已基本就突發情況的處置，形成共識，正緊鑼密鼓跟港方展開數據的互聯互通，一旦有關系統測試成熟，以及完成數輪壓力測試後，相信很快就能通關。

新皇崗口岸開通日期，有待廣東與香港兩地政府敲定。香港立法會保安事務委員會議員陳勇說，開通日期越快越好，但同時兩地政府要做好人流等測試，並反覆演練，確保安全、順暢才開通。香港立法會交通事務委員會議員陳紹雄認為，「合作查驗、一次放行」可提升通關體驗與效率，但必須確保推行創新高效協作時，為個人私隱嚴格把關。