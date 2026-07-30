世界最大直徑高鐵盾構機「領航號」 成功穿越長江

30日上午，世界最大直徑高鐵盾構機——崇太長江隧道「領航號」成功穿越長江水域，實現崇太長江隧道水域段盾構隧道貫通，為中國大陸首次實現高鐵時速350公里「穿江不減速」奠定基礎。

「盾構機」又稱「潛盾機」或隧道鑽掘機，用於地下挖隧道，能同時推進、保護地層，常用於建造地鐵、鐵路和公路隧道；崇太長江隧道是大陸國家「兩重」（國家重大戰略實施、重點領域安全能力建設）項目「滬渝蓉高鐵滬寧段」的控制性「咽喉工程」，連接上海崇明與江蘇太倉，隧道全長14.25公里。該工程由上海國鐵建管公司建設、中鐵隧道局施工，是中國大陸目前建設標準最高、施工難度最大的高鐵越江隧道工程之一。

崇太長江隧道建成營運後，將結束大陸第三大島崇明島「不通高鐵」的現況，從崇明經太倉至上海寶山站，全程僅需17分鐘。

中鐵隧道局崇太長江隧道項目總工程師李斌介紹，高鐵「全速過江」需要滿足3個條件，一是隧道的洞口必須是大直徑，二是隧道筆直，三是隧道結構必須穩定。但要達到以上3個條件施工難度極大，存在很多不可預知的風險。

李斌指，高鐵穿越隧道時，洞口越大，風阻越小，因此設計之初就對針對隧道內徑，研製了應用於橫向施工的「領航號」盾構機，其刀盤直徑15.4公尺，約為5層樓高度；盾構機全長148公尺，總重約4,000噸。此外，要保證隧道筆直，施工時對線型的控制要求非常高，誤差要控制在毫米級，不允許有急彎或者凹凸起伏。

李斌表示，由於河床不斷演變，地層移動可能導致隧道移位，施工時還對隧道外部加固，增加直道的剛性，以抵抗河床的位移變化。

報導提到，該高鐵越江隧道工程，實現了橫向盾構機與豎向掘進機的「交匯對接」，通過無人化智能掘進，15米級的大直徑盾構機獨頭連續掘進11.325公里，完成了一次江底「耐力跑」；另外，「啟明號」豎井掘進機開挖直徑達24公尺，最大開挖深度75公尺，通過搭載多項創新技術，實現日掘4公尺和當月始發、當月完成掘進任務56.08公尺。

下一步，項目團隊將完成2號豎井至1號豎井「最後1.8公里」掘進任務，預計2026年底隧道全部貫通。