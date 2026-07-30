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費爾茲獎得主王虹憶北大求學挫敗 引發反思討論

中央社／ 台北30日電

中國數學家王虹近日獲得被譽為「數學界諾貝爾獎」的費爾茲獎（Fields Medal），她在獲獎短片中提及在北京大學就讀期間感到「挫敗」，引發中國社會對「唯成績論」教育環境的討論和反思。

美國費城當地時間23日舉行的2026年國際數學家大會開幕式上，王虹與另一位中國數學家鄧煜獲得費爾茲獎。這是中國籍數學家首次獲得這項殊榮，兩人都曾就讀北京大學數學科學學院。

王虹與鄧煜的獲獎在中國國內掀起巨大關注和討論，香港明報今天報導，其中王虹在獲獎短片中提及在北京大學就讀期間感到「挫敗」（discouraged），一語獲青年廣泛共鳴，也引發對中國「唯成績論」教育環境的討論和反思。

不過，微博話題discouraged昨天被發現已遭下架，搜索頁面顯示「該話題內容未予顯示」。

報導引述長期關注中國社會事件及女權議題的自媒體「她刊」27日的發文稱，王虹正迅速成為中國年輕人的楷模，她所說的「挫敗」精準說出了大批中國青年「曾感受到卻說不清的痛苦」。

據報導，包括微博、小紅書等中國社群媒體都湧現大量對「優績主義」的控訴，包括：成績不好就被完全否定、老師動輒當眾貶低、導師「只篩選不培養」以及學生為爭奪有限經費或留校名額而疲於內捲（無效益競爭）。

報導提到，在社群平台Threads，有人以簡體字發文徵集「上大學感受到discouraged的100個瞬間」，結果收到數百則留言和數千個按讚，其中的熱門留言寫道「被迫參加每一次形式主義活動」、「自學哲學和心理學，被問對就業考研（研究所）有什麼幫助」，更有人答「入學的每一個瞬間」。

北大 費爾 北京大學

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