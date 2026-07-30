陸「升學機器」跌下神壇？陸「衡水系」中學 多校陷債務糾紛

以嚴苛「軍事化管理」飽受爭議的大陸河北「衡水系」多間中學，近年相繼陷入債務危機，標竿學校河北安平縣志臻高級中學，更爆出官員侵吞學校資產醜聞。志臻中學創辦人韓士輝上月實名舉報，指控衡水市自然資源和規劃局副局長崔慶雷、安平縣供電公司黨委副書記馬寧、原縣人大常委會主任崔躍東等多名在職及退休官員，「2021年，我被逼以2元（人民幣，下同）價格將學校40%股權，轉讓給崔慶雷父親和馬寧岳父，股權價值8億元」，引發外界關注。衡水官方已成立聯合調查組介入。

據港媒星島日報署名文章稱，本世紀初，衡水中學、衡水二中等公辦名校憑高考（大陸大學聯考）成績聲名大噪，一批依託其資源興辦的民辦學校湧現。其中號稱投資20億、依託衡水二中師資力量創辦的志臻中學，是民辦教育的亮眼標竿，曾連續4年高考600分以上學生突破千人，吸引大批學生求學，每年帶來數億元人民幣可觀營收。

但近年大陸高考改革，河北持續規範民辦高中「跨區招生」，2021年明確該比率不超30%並逐年遞減。失去「拔尖」外地高材生管道後，「衡水系」高考奇跡不再，成績一年不如一年。

「衡水系」的擴張浪潮戛然而止轉入收縮期，多間中學更陷債務糾紛。據陸媒《澎湃新聞》報導，去年，志臻中學因資金鏈斷裂，無法償還6,300萬元借款，債權人申請法院拍賣學校股權；而本月，學校另一筆3.2億元借款也到期。衡水泰華中學、滏陽中學、廊坊志鴻高級中學有限公司等校，同樣因債務糾紛等原因被列執行對象。單是泰華中學涉及債務金額便逾億元。

有民辦教育投資人分析，「衡水系」債務糾紛源於重資產投入過大，比如泰華中學不僅在河北布局多間學校，還將觸角伸至河南、山西、內蒙，而伴隨房地產行業進入調整期，背後地產投資人無力持續向學校輸血；同時，河北全面收緊異地招生，亦令民辦學校生源規模萎縮，學費收入同步下滑。