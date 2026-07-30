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反送中期間闖立會 前港大學生會長孫曉嵐刑滿出獄

中央社／ 香港30日電

在2019年的立法會「七一」暴動案中遭判刑的前香港大學學生會會長孫曉嵐，昨天刑滿出獄。

2019年香港爆發「反送中」運動，同年7月1日下午，大批示威者在立法會大樓外聚集，他們用鐵籠車、鐵枝等物撞擊大樓的玻璃幕牆，其後有數百人闖入大樓並破壞會議廳。

警方其後拘捕了13人並起訴各人暴動罪，其中12人被裁定罪名成立，包括孫曉嵐。2024年3月，法庭判處各人入獄4年半至6年多，孫曉嵐等7人曾就定罪或刑期上訴，但最終失敗。

綜合本地媒體今天的報導，孫曉嵐昨天刑滿出獄，她早上離開羅湖懲教所，父親及友人到場迎接並送上鮮花，孫曉嵐對現場採訪記者表示，「很多謝大家，感恩終於出來了」。

香港各大學學生會幾乎都參與了2019年的「反送中」，2020年中港區國安法實施後，各大學的學生會先後宣布解散或遭校方拒絕承認其地位，以及收回授予的資源。

據報導，在各大學之中，目前科技大學學生會較為完整，維持基本運作。

港大 反送中 香港

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