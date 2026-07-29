快訊

美股早盤／油價跳升、靜候Fed決策 四大指數盡墨

震動逾10秒…熊本再傳規模5.8極淺層地震 最大震度5弱

聽新聞
0:00 / 0:00

四川30日起暴雨…山洪災害風險高 大陸水利部啟動防洪預警

中央社／ 台北29日電

中國氣象預報顯示，四川中部和東南部部分地區明天開始有大到暴雨。中國水利部今晚預先對四川省啟動洪水防禦Ⅳ級（4級）應急響應。

據中國水利部官網，氣象預報顯示，7月30日至8月3日受西南季風和冷空氣共同影響，四川中部和東南部部分地區將有大到暴雨。

預報顯示，長江上游幹流及支流岷江、沱江、嘉陵江等主要河流將明顯漲水，岷江支流青衣江大渡河、嘉陵江支流涪江等河流可能發生「編號洪水」（達特定標準的洪水），暴雨區內部分中小河流可能發生較大洪水，山洪災害風險高。

為應對可能出現的汛情，中國水利部晚間針對四川省啟動洪水防禦Ⅳ級應急回應。督促指導地方水利部門密切關注天氣變化，加密雨水情監測預報，及時發布預警。

暴雨 洪水 四川

延伸閱讀

地震活動相當活躍...日本氣象廳：截至晚間已發生61次地震 恐有海嘯

好讀周報／還水於民！歐洲深耕水質淨化 城市游泳成新風潮

日熊本規模7.1強震…陸外交部：向遇難者致哀 駐日使領館啟動應急機制

唐山大地震50周年 陸總理李強赴慰問：樹牢底線思維、提升防救災能力

相關新聞

陸數學家王虹獲獎…廣西日報頭版報導「炒到300元」 官方急加印

中國數學家王虹獲得費爾茲獎（Fields Medal），廣西日報在25日頭版的報導「王的猜想」走紅，讓這份報紙被炒到人民...

又一獨立書店倒下…香港田園書屋宣布結業 曾遭港府搜查

香港田園書屋28日在臉書平台宣布，將於租約期滿後結業，田園書屋於貼文中表示「感謝各位開業至今50年來風雨同路」

太高調？該清苦？王虹菲爾茲領獎 一身卡地亞引爆論戰

35歲中國數學家王虹日前奪下有「數學界諾貝爾獎」之稱的菲爾茲獎，不僅寫下中國籍數學家首度獲獎紀錄，也成為史上第三位女性得主。不過，比起她攻克百年數學難題的學術成就，領獎當天一身精品穿搭卻意外掀起熱議，有人認為學者不必刻意維持「清苦形象」，也有人質疑過於高調；另一方面，她當年赴法留學的推薦信近日首度曝光，再度引發外界對其求學歷程的關注。

吵了一夜…20歲浙女墜18樓倖存 男友涉家暴、冷血追債

浙江省嘉興市日前發生一起驚險墜樓事件，一名20歲雲南籍女子小怡（化名）從18樓出租屋墜落，所幸先撞上樹枝再跌入綠化帶，奇蹟保住一命。隨著她脫離生命危險、意識恢復，家屬揭露，這起事件背後疑牽涉一段長達兩年的感情控制與暴力、金錢糾紛，引發外界關注。

「最牛軟飯男」病逝？ 李春平傳重度失能 巨額資產掀波

曾因自稱陪伴一名好萊塢女星13年、繼承巨額遺產而聞名，被外界封為「史上最牛軟飯男」、「百年慈善第一人」的李春平，去年一度遭瘋傳已在北京一家養老院病逝。不過，據媒體最新查證指出，截至今年7月，李春平仍在世，但因罹患阿茲海默症、額顳葉失智症等，已完全喪失行動及認知能力，而圍繞他的龐大資產歸屬之爭也再度浮上檯面。

建房、開路、養家禽…霸占無人島直播改造 浙網紅被查處

碧海環繞，孤島佇立，小屋錯落、炊煙裊裊…有浙江網紅憑借抖音平台「荒島改造」系列視頻走紅網絡，視頻中，博主登島建房、開路通電、捕魚烹食、圈養家禽，沉浸式演繹「現代魯賓遜」的海島獨居生活，詩意隨性的畫面吸引大批網友點讚追捧、打賞熱議，讓不少人心生嚮往，以為尋得一處遠離喧囂的世外桃源。殊不知，這已觸碰法律紅線，屬於違規侵占海島資源的違法行為，遭到海警查處，進一步調查辦理中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。