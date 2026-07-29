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四川30日起暴雨…山洪災害風險高 大陸水利部啟動防洪預警
中國氣象預報顯示，四川中部和東南部部分地區明天開始有大到暴雨。中國水利部今晚預先對四川省啟動洪水防禦Ⅳ級（4級）應急響應。
據中國水利部官網，氣象預報顯示，7月30日至8月3日受西南季風和冷空氣共同影響，四川中部和東南部部分地區將有大到暴雨。
預報顯示，長江上游幹流及支流岷江、沱江、嘉陵江等主要河流將明顯漲水，岷江支流青衣江大渡河、嘉陵江支流涪江等河流可能發生「編號洪水」（達特定標準的洪水），暴雨區內部分中小河流可能發生較大洪水，山洪災害風險高。
為應對可能出現的汛情，中國水利部晚間針對四川省啟動洪水防禦Ⅳ級應急回應。督促指導地方水利部門密切關注天氣變化，加密雨水情監測預報，及時發布預警。
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